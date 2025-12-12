"Najpierw głośny huk". Turbina wiatrowa spłonęła w Zachodniopomorskiem

Pożar turbiny wiatrowej w Zachodniopomorskiem Źródło: TVN24, ikamien.pl

Zgłoszenie o pożarze turbiny wiatrowej wpłynęło w czwartek przed godziną 23. Działania strażaków trwały niemal do 2 w nocy - przekazał tvn24.pl Maciej Bocian, młodszy aspirant z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. - Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone - dodał.

W wyniku pożaru spłonęła górna część turbiny: gondola, a także elementy łopat wirnika. Takie pożary niosą ze sobą wysokie ryzyko. Rozgrzane fragmenty konstrukcji mogą odpadać i spadać nawet na kilkadziesiąt metrów od masztu, dlatego działania służb ograniczyły się do zabezpieczenia terenu i kontrolowania sytuacji na miejscu.

Mieszkańcy, cytowani przez portal ikamien.pl, relacjonowali, że "najpierw był głośny huk, a potem pojawił się ogień".

Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Nie ma osób poszkodowanych.

