Polska

Najnowszy sondaż. "Dystans nieco się zmniejszył"

Budynek Sejmu
Zalewska: Morawiecki zaproponował Kaczyńskiemu kontrolowany rozpad PiS
Źródło: TVN24
Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 33,8 procent wyborców - wynika z najnowszego sondażu Opinii24. Wzrosło poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które wyniosło 24,8 procent. Do ważnej zmiany doszło na czwartym miejscu.

Pracownia Opinia24, która co miesiąc bada preferencje polityczne Polaków, opublikowała najnowszy sondaż partyjny. Zapytano w nim Polaków o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby teraz odbywały się wybory parlamentarne.

Sondaż: KO traci, PiS zyskuje

Liderem poparcia pozostaje Koalicja Obywatelska, którą wskazało 33,8 procent pytanych. To spadek o 1,4 punktu procentowego w porównaniu z badaniem z zeszłego miesiąca. Wzrosło za to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Partię Jarosława Kaczyńskiego poparło 24,8 procent wyborców, w porównaniu do 22 proc. w kwietniu.

Na trzecim miejscu niezmiennie pozostaje Konfederacja, którą wskazało 11,7 procent respondentów. Jest to spadek o 1,1 p.p. względem kwietnia i 2,8 p.p. względem marca. Do zmiany doszło tuż za podium. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskała 7,8 procent poparcia, wyprzedzając Lewicę, którą poparło 7 procent wyborców. Obie partie zanotowały jednak wzrost względem ubiegłego miesiąca. W przypadku Korony jest to 1,2 p.p, a w przypadku Lewicy 0,1 p.p.

Na dalszych miejscach są Polska 2050 (3 procent - spadek o 0,1 p.p.) oraz PSL, które uzyskało taki sam wynik jak w zeszłym miesiącu (1,9 procent). Spadek o 2,7 p.p zanotowała natomiast partia Razem z wynikiem 1,9 procent. 0,6 proc. badanych zadeklarowało głos na pozostałe partie. Te ugrupowania znalazłyby się pod progiem wyborczym, który dla partii wynosi 5 procent, zaś dla koalicyjnych komitetów - 8 procent.

Preferencje wyborcze Polaków. Maj 2026
Źródło: Opinia 24

7,5 procent respondentów zadeklarowało, że nie wie, na kogo oddałoby głos w wyborach parlamentarnych.

W majowym badaniu Opinii24 74 procent ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę, z czego 53 procent "zdecydowanie", a 21 "raczej tak". Przeciwne stanowisko prezentuje nieco ponad jedna piąta badanych (19 procent). 10 procent odpowiedziało, że na pewno nie zagłosuje, a 9 procent, że raczej nie.

Badanie Opinii24 przeprowadzono w dniach 4-6 maja techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Pracownia zastrzega, że udziały procentowe są zaokrąglone do liczb całkowitych, a w przypadku preferencji wyborczych do jednego miejsca po przecinku. Oznacza to, że w niektórych przypadkach wyniki mogą nie sumować się do 100 procent.

"Układ sił po prawej stronie może nas zaskoczyć"

Komentując wyniki najnowszego sondażu, dyrektorka badań społecznych pracowni Opinia24 Urszula Krassowska zwróciła uwagę, że majowe wyniki "potwierdzają utrzymującą się przewagę Koalicji Obywatelskiej, choć dystans między największymi ugrupowaniami nieco się zmniejszył".

"Po dwóch miesiącach stagnacji partia Jarosława Kaczyńskiego zwiększyła swoje poparcie o 2,8 punktu proc. Może to oznaczać zwiększoną mobilizację elektoratu lub przepływy wśród zwolenników po prawej stronie sceny politycznej" - oceniła.

Zwróciła również uwagę na systematyczny spadek wyniku Konfederacji oraz wzrost odsetka głosujących na partię Grzegorza Brauna.

"Te zmiany mogą być spowodowane tym, że najbardziej radykalna część prawicowego elektoratu szuka alternatywy poza głównym nurtem. Układ sił po prawej stronie sceny politycznej może w nadchodzącym czasie nas zaskoczyć" - zaznaczyła.

Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Stępień
