Główna Nagroda Mariusza Waltera dla Arlety Zalewskiej

W piątek w Muzeum POLIN odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Mariusza Waltera.

Laureatką nagrody głównej - "Osobowość medialna roku" - została Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24, współautorka "Podcastu politycznego".

Została nagrodzona "za oryginalną formę narracji, która nawet z nudnego politycznego newsa czyni zajmującą i angażującą widza historię, za błyskotliwą umiejętność jego analizy i precyzyjną formę przekazu tłumaczącego jego kontekst, sens i znaczenie. Za temperament, który pozwala Zalewskiej być zawsze w centrum najważniejszych wydarzeń".

Arleta Zalewska z nagrodą Źródło: TVN24

W kategorii "Wydarzenie roku w mediach" nagrodę otrzymał Jacek Harłukowicz - dziennikarz Onetu.

Nagrodę przyniosła mu książka "Chłopcy z Ferajny. Największa afera w polskiej polityce", w której poznajemy kulisy wyprowadzania publicznych pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Harłukowicz "w sposób rzetelny, wyważony i udokumentowany opisuje jedną z największych, a na pewno najdroższych afer ostatniego 30-lecia", mając "lekkie pióro przy ciężkiej wadze tematu".

Zwycięzcą w kategorii "Nowy głos w mediach" jest Jakub Wiech - analityk, dziennikarz, komentator.

Redaktor naczelny portalu Energetyka24 oraz autor podcastu "Elektryfikacja". Kapituła doceniła go "za siłę perswazji, celność argumentów, drobiazgowość i rzetelność. Jego domena to transformacja energetyczna, odnawialne źródła energii i klimat, o których przy okazji opowiada z pasją i dystansem".

W kategorii "Sport w mediach" wygrał Włodzimierz Szaranowicz - "ikona dziennikarstwa sportowego, mistrz, wzór".

Wieloletni szef TVP Sport, który "zarządzał także emocjami widzów". Nagrodzony "za olbrzymią wiedzę i kulturę języka, które przełożyły się na komentatorską perfekcję. Za stworzenie kanonu, który nie boi się nowych czasów".

Grzegorz Dobiecki otrzymał specjalne wyróżnienie

Nagroda Specjalna Mariusza Waltera to wyróżnienie przyznane przez Fundację im. Bożeny i Mariusza Walterów za całokształt pracy dziennikarskiej. W tym wypadku o wyborze laureata nie decyduje Kapituła Nagrody.

Nagrodę Specjalną Mariusza Waltera otrzymał Grzegorz Dobiecki, dziennikarz, korespondent i publicysta, prowadzący przez 17 lat programy o tematyce międzynarodowej w Polsat News.

- Grzegorz Dobiecki to mistrz dziennikarstwa wiarygodnego, erudycyjnego, pełnego klasy, kultury i szacunku dla rozmówcy. O tym, jaką estymą cieszył się u widzów, świadczy fakt, że materiał z jego pożegnania ze stacją Polsat News tylko na YouTube miał ponad 43 tysiące wyświetleń. I komentarze: "Dziennikarz jedyny w swoim rodzaju", "Inny kaliber człowieka, dziennikarstwa, klasy i kultury", "Wielka pustka. Wybitny dziennikarz, koniec pewnej epoki" - powiedziała Bożena Walter, wdowa po Mariuszu Walterze, jednym z założycieli TVN.

Statuetki i nagrody pieniężne

Nagroda Mariusza Waltera to wyróżnienie dla osób, które cechują się kreatywnością, odwagą, świetnym warsztatem dziennikarskim połączonym z intuicją i wrażliwością społeczną.

Laureaci otrzymali statuetkę - rzeźbę znanego artysty Tomasza Górnickiego - oraz nagrodę pieniężną. Za nagrodę główną, czyli "Osobowość medialną roku" jest to 100 tysięcy złotych, za "Wydarzenie roku w mediach", "Nowy głos w mediach" oraz "Sport w mediach" - po 30 tysięcy złotych. Taką samą wartość ma Nagroda Specjalna Mariusza Waltera.

Nominowanych oraz laureatki i laureatów wybiera Kapituła. Jej tegoroczny skład to: Andrzej Andrysiak, Edwin Bendyk, Magdalena Bigaj, Andrzej Bobiński (przewodniczący), Kamil Dziubka, Jerzy Jurecki, Grzegorz Kalinowski, Michał Kołodziejczyk, Adam Małysz, Andrzej Morozowski, Adam Pieczyński, Hanna Rydlewska, Joanna Solska, Agata Szczęśniak, Bożena Walter, Dominika Wielowieyska, Maja Włoszczowska.

Organizatorem oraz fundatorem Nagrody jest Fundacja im. Bożeny i Mariusza Walterów.

Opracował Filip Czerwiński/ads