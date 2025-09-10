Logo strona główna
Polska

Będzie nadzwyczajne posiedzenie rządu i odprawa w BBN

Donald Tusk, Karol Nawrocki
Bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony
Źródło: TVN24
Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier Donald Tusk odbywa spotkanie z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Na godzinę 8 zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział z kolei odprawę w BBN, w której udział weźmie również szef rządu.

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

"Trwa spotkanie Premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8.00" – napisał na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka.

Prezydent Karol Nawrocki przekazał o godzinie 6:30, że od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaje w stałym kontakcie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP.

"Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" – podkreślił.

Naruszenie polskiej przestrzeni

Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron".

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat

Polska

W związku z wydarzeniami wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5 - przekazał PAP resort.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

