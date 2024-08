Przekazał, że wobec "trzeciego podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze", bo "on częściowo przyznał się do postawionych mu zarzutów".

Zarzuty dla trzech osób

Podał też, że pozostałe dwie zatrzymane osoby to przedsiębiorcy – Dawid E. i Kamil C. "Te osoby wystawiały fikcyjne faktury. Mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zarzut dokonania oszustwa na szkodę NCBIR – Dawid E. w kwocie 4 mln zł, a Kamil C. w kwocie 3 mln oraz zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy – Dawid E. w kwocie 600 tys. zł, a Kamil C. w kwocie 750 tys." – poinformował prok. Martyniuk.