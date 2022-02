Mukowiscydoza. Nowa terapia dla chorych będzie refundowana. Rodzice chorych dzieci komentują

Rodzice dzieci chorych na mukowiscydozę opowiedzieli w TVN24 o nadziei, jaką zyskali wraz z informacją o refundacji leków na tę chorobę. - To, co leży u podnóża tej choroby, przestaje być głównym problemem albo, przynajmniej w zdecydowanym stopniu, zmniejszy się - powiedział transplantolog, doktor Maciej Urlik. Anna Cisowska, działaczka ruchu społecznego "2000 powodów", opisała, jak wygląda życie chorej na mukowiscydozę dziesięciolatki. - Jest pełne ograniczeń - oceniła.

"Do tej pory walka była objawowa"

- Możemy więc powiedzieć, że to, co leży u podnóża tej choroby, przestaje być głównym problemem albo, przynajmniej w zdecydowanym stopniu, zmniejszy się - podsumował.

- Żeby mówić o pełnym stuprocentowym leczeniu przyczynowym, to jest coś na co czekamy, czyli terapia genowa, która spowoduje, że wadliwa struktura genetyczna zostanie naprawiona. Niemniej wyniki leków, o których mówimy dzisiaj, są rewelacyjne na całym świecie - dodał.

"Wyzwanie, jeśli chodzi o życie codzienne"

- To codzienne inhalacje, które w zależności od przebiegu choroby mogą zajmować nawet dwie godziny dziennie. To ograniczenia podobne do tych, które mamy w trakcie covidu - wymieniła. - My tak naprawdę w takim covidzie żyjemy od czasu diagnozy dziecka - przyznała.