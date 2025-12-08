Morawiecki na premiera? "To jest nierealne po prostu"

Fragment programu Gość Radia Zet z Jackiem Sasinem Źródło: Radio ZET

To jest nierealne po prostu, bo tak, a nie inaczej układa się dzisiaj scena polityczna - mówił w niedzielnym programie Gość Radia Zet Jacek Sasin, pytany o szanse Mateusza Morawieckiego na fotel premiera, jeśli PiS wygra kolejne wybory.

Jak stwierdził Sasin, scena "przesuwa się mocno na prawo". - Mateusz Morawiecki, który reprezentuje w PiS ten bardziej centrowy nurt, to nie jest to, czego oczekują wyborcy prawicy - ocenił.

Sasin "słucha" Konfederacji

Prowadzący program dopytywał, czy chodzi o to, że Konfederacja - jako potencjalny koalicjant - nie zgodziłaby się na Morawieckiego.

- Pan mnie pyta, co by zrobiła Konfederacja. Ja na to nie potrafię odpowiedzieć, bo nie jestem z Konfederacji - odpowiedział były minister.

Jacek Sasin zapewnił, że "słucha" tego, co mówią politycy Konfederacji i nie pozostaje na "głuchy". - Ale to jeszcze jest pytanie, kogo my będziemy na to stanowisko proponować - podkreślił.

Sasin zaprzeczył, że w PiS trwa "walka frakcji".

- To jest normalna dyskusja. W każdej partii normalnej powinna taka dyskusja być. To, że w Platformie jej nie ma, bo są rządy jednego człowieka, to już jest inna sprawa - zapewniał polityk.

