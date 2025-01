"Morawiecki jako premier nie mógł nie wiedzieć"

Myślę, że kiedy dojdzie do zmiany w Pałacu Prezydenckim, będzie możliwa gruntowna zmiana prawa tak, żeby ucywilizować kontrolę operacyjną i żeby obywatele już nigdy nie byli narażeni na takie doświadczenia - powiedziała mecenas Dorota Brejza, żona europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy w piątek w programie "Tak Jest" w TVN24, odnosząc się do dotychczasowych wyników pracy komisji sejmowej do spraw Pegasusa. Jej rodzina miała być inwigilowana za pomocą oprogramowania w trakcie kampanii w 2019 roku.

W piątek przed sejmową komisją do spraw Pegasusa stanął prezes NIK Marian Banaś . Powiedział, że łącznie na zakup systemu wydano 33,4 miliona złotych, z czego 25 milionów złotych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Mówił także o trudnościach w trakcie przeprowadzania kontroli. Według Banasia odmawiano kontrolerom dostęp do dokumentów.

"Ekspresowa ścieżka PiS"

Brejza odniosła się również do procedury zakupu oprogramowania Pegasus przez rząd PiS, o czym informował Banaś w trakcie przesłuchania. - Wskazał on w takim wyjątkowo suchym, beznamiętnym, że tak powiem swoim wystąpieniu kalendarium wydarzeń, które pokazuje, jak ekspresową ścieżkę PiS przyjął po to, żeby zakupić i wykorzystać Pegasusa do celów politycznych - oceniła.