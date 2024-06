Robert Lewandowski zapytany o Anię i taniec. "Kultura Hiszpanów jest inna"

Robert Lewandowski podkreślał, jak ważne dla zawodnika na tym poziomie sportowym jest wparcie rodziny. W tym kontekście mówił o córkach, ale przede wszystkim o żonie. Monika Olejnik zapytała go o tanecznej pasji Anny Lewandowskiej. W mediach społecznościowych od dłuższego czasu pojawiają się jej zdjęcia w trakcie tanecznych ćwiczeń. Wielu komentujących zwraca uwagę na jej tanecznych partnerów i, jak to ujęła Monika Olejnik, "nie podoba im się taniec".

Robert Lewandowski u Moniki Olejnik o tanecznej pasji żony

Piłkarz podkreśla jednak, że w Hiszpanii, gdzie obecnie mieszkają, podejście do tańca jest zupełnie inne niż w Polsce. - Kultura Hiszpanów jest inna. Oczywiście, jak mieszka się w Polsce, jak nie ma się wiedzy i takiego obycia, to trochę się tak patrzy zero-jedynkowo. Nie jesteśmy narodem wyluzowanym, jesteśmy bardziej spięci - mówi. - Ale gdzieś ten taniec też ćwiczyłem, też brałem w tym udział - podkreśla. I dodaje: - Ten taniec, zarówno dla mnie, jak i dla Ani, był kolejnym krokiem w relacji, by odnaleźć coś, co wpłynie na nas jeszcze bardziej pozytywnie.