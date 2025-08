Żurek o tym, ile odwołał osób w jego resorcie i sądach Źródło: TVN24

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że jego priorytetem będzie przywrócenie w Polsce praworządności.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, że "sytuacja jest bardzo zła, jeśli chodzi o podstawowe instytucje: Trybunał Konstytucyjny, KRS i Sąd Najwyższy". - To są kluczowe instytucje dla funkcjonowania praworządności i trójpodziału władzy. Na wszystkie z nich mam koncepcję. Bardzo proszę o jedno: musimy zmienić nomenklaturę – stwierdził.

- Jeżeli coś nie jest sądem, a to wynika z orzecznictwa sądów europejskich i polskich, wydawanego przez legalnych sędziów, to nie mówmy: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, tylko mówmy: pełniąca obowiązki Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Nie mówmy: przewodnicząca KRS, tylko mówmy: pełniąca obowiązki przewodniczącej KRS – wyjaśnił.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA

Żurek: pracujemy nad nowym projektem ustawy dotyczącym neosędziów

W kwestiach personalnych dotyczących funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości i sądownictwa Żurek podał, że odwołał z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięciu sędziów, którzy podpisali listy do "neoKRS" lub są "neosędziami". Z tych samych powodów zawieszonych zostało także 46 prezesów i wiceprezesów sądów. Według zapowiedzi ministra osoby te utracą stanowiska.

- Pracujemy nad nowym projektem ustawy dotyczącym neosędziów. Już spotkałem się z przedstawicielami Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz Departamentu Legislacyjnego w tej sprawie. To będzie nasz priorytet – zapewnił.

- Musimy jak najszybciej tę ustawę przygotować w ostatecznej wersji i wdrożyć proces legislacyjny, mając świadomość, że na końcu prezydent może ją wyrzucić do kosza. Ale wtedy to on będzie brał tę ogromną odpowiedzialność za to, co dzieje się w polskim systemie prawa – dodał.

Dopytywany o rozliczenia nieprawidłowości związanych z poprzednią władzą i możliwe zmiany w Prokuraturze Krajowej, stwierdził: "z pewnością dojdzie do zmian". - Jak tylko to się stanie, dowiedzą się o tym odpowiednie osoby w prokuraturze, a następnie poinformuję o tym na konferencji prasowej – zapowiedział.

