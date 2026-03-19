Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rozmowa Piaseckiego

Minister finansów: od tego momentu nie rozmawialiśmy z szefem NBP

Domański
Domański: od tego momentu nie rozmawialiśmy z szefem NBP
Źródło: TVN24
Jeżeli prezes NBP Adam Glapiński ma zysk, to z powodzeniem może go wpłacić do budżetu. Niestety w ciągu ostatnich trzech lat to się nie wydarzyło - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Mówił, że stara się zrozumieć, na czym ten program "SAFE zero procent" miałby polegać. - Niestety widać tylko taką fatamorganę zysków Narodowego Banku Polskiego, a nie konkretne rozwiązania - ocenił.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został zapytany w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego", czy rozmawia z prezesem NBP po tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach wokół programu SAFE i wejściu do gry Adama Glapińskiego.

- Od czasu konferencji pana prezesa Glapińskiego nie rozmawialiśmy - powiedział. - Chociaż oczywiście uważnie śledzę jego wypowiedzi medialne. Staram się zrozumieć, na czym ten program "SAFE zero procent" miałby niby polegać. Niestety widać tylko taką fatamorganę zysków Narodowego Banku Polskiego, a nie konkretne rozwiązania - dodał.

Podkreślił, że "Polska potrzebuje konkretnych rozwiązań, konkretnych pieniędzy".

Co warto wiedzieć o SAFE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co warto wiedzieć o SAFE

Maja Piotrowska, Łukasz Figielski

Domański: jeżeli Glapiński ma zysk, to niech wpłaci je do budżetu

Domański mówił, że jeżeli zysk NBP jest, "to mamy już w tej chwili gotowe rozwiązania, co z tym zyskiem można zrobić". - A mianowicie można go wpłacić do budżetu państwa, budżetu wszystkich Polaków, z którego finansujemy zdecydowaną większość naszych wydatków". - I pan prezes Glapiński, jeżeli taki zysk ma, to z powodzeniem może ten zysk wpłacić do budżetu. Niestety w ciągu ostatnich trzech lat to się nie wydarzyło - dodał.

- Nasi poprzednicy otrzymali ponad trzydzieści pięć miliardów złotych zysku z NBP. My do tej pory nie otrzymaliśmy nic - zaznaczył.

Domański: byłoby dobrze, gdyby Nawrocki nie przeszkadzał

Minister finansów i gospodarki mówił, że gdy obejrzał wspólną konferencję prasową prezydenta i prezesa NBP był "w pewien sposób rozczarowany tym, że zamiast szybko podpisać ustawę o SAFE, prezydent Nawrocki, przy współudziale pana prezesa Glapińskiego buduje jakąś fatamorganę rozwiązań, księgowych działań na potencjalnym zysku NBP".

Podkreślił, że "musimy wzmocnić polski przemysł obronny". - Byłoby dobrze, gdyby pan prezydent Nawrocki nie przeszkadzał w działaniach rządu zmierzających do modernizacji polskiej armii - ocenił.

"Plan B" rządu na SAFE "był już przygotowany". Tak wygląda
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Plan B" rządu na SAFE "był już przygotowany". Tak wygląda

Glapiński "może wygenerować księgowy zysk na złocie, a następnie stracić miliardy"

Domański został zapytany, czy gdyby NBP przeprowadził operację sprzedaży i odkupienia złota, byłaby ona ekonomicznie sensowna.

- Gdyby Narodowy Bank Polski przeprowadził taką operację, wpuściłby w rynek dziesiątki, może setki miliardów złotych. Wtedy musiałby te pieniądze ściągnąć z rynku, aby nie doprowadzić do potężnej inflacji. To by oznaczało podniesienie oprocentowania. Poniesienie kosztów tej operacji przez Narodowy Bank Polski, przez co w kolejnych latach zyski NBP, które należą się budżetowi, byłyby radykalnie niższe - powiedział.

Domański podkreślił też, że "Narodowy Bank Polski nie kontroluje w pełni swojego zysku". - Prezes Glapiński może sprzedać złoto, odkupić je, robić różnego rodzaju księgowe operacje, natomiast nie kontroluje w pełni zysku. Bo nawet gdyby dzisiaj prezes Glapiński sprzedał złoto i następnie je odkupił, to nie ma pojęcia, nikt nie ma pojęcia, gdzie będzie kurs naszej waluty na koniec roku. Czyli może wygenerować księgowy zysk na złocie, a następnie stracić miliardy z uwagi na zmianę kursu naszej waluty - mówił.

Jak dodał, oznacza to, że "mamy operacje dokonane przez Narodowy Bank Polski i zero złotych więcej na zbrojenia, zero złotych więcej na chociażby ochronę zdrowia".

W zeszły czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował w swoim orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE.

Na początku marca prezydent i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli program "polski SAFE zero procent", który - jak stwierdził prezydent - ma być dla SAFE "konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi".

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Sochacka/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Andrzej DomańskiKarol NawrockiNarodowy Bank PolskiPrezes NBP Adam GlapińskiProgram SAFE
Czytaj także:
Zaginęła 12-letnia Oliwia Cyper
12-letnia Oliwia wyszła do szkoły i przepadła. Policja apeluje o pomoc
Kraków
Burze w Pakistanie
Załamanie pogody w 20-milionowej metropolii. Zabici i ranni
METEO
Huta szkła Biaglass w Białymstoku
Każą im jechać 700 kilometrów, żeby rozwiązać umowy o pracę i dostać odprawy
Białystok
Wypadek na Rondzie ONZ
Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało
WARSZAWA
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty odsyła projekt Nawrockiego. "Legislacyjny bubel"
Patryk Michalski
imageTitle
Na Anfield polała się krew. Niecodzienna kontuzja, konieczna operacja
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia o poranku tuż pod granicą z Niemcami
Szczecin
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
METEO
imageTitle
Flick o Lewandowskim. "Niektórzy mówili, że już się skończył"
EUROSPORT
Błażejewo leży pod Kórnikiem
"Dziwne zgony właścicieli nieruchomości i bardzo dziwni ludzie z testamentami w ręku"
Filip Czekała
Rumunia zwiększa kwoty odstrzału niedźwiedzi brunatnych po ataku na 19-latkę
Złapać, uśpić, założyć obrożę. A poza tym uniemożliwić wyjadanie śmieci
Rzeszów
Baza wojskowa Fort Lesley J. McNair
Media: drony nad bazą wojskową USA. Mieszkają tam Hegseth i Rubio
Świat
imageTitle
Garcia dał szansę Szczęsnemu. "Odpocznie trochę od palenia"
EUROSPORT
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
WARSZAWA
Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie
WARSZAWA
Viktor Orban, Węgry
Coraz gorsze notowania Orbana. Reuters: Vance na ratunek
Świat
imageTitle
Polski "rezerwowy" w Lidze Mistrzów. W ostatniej chwili zastąpił Marciniaka
EUROSPORT
imageTitle
Mecz Hurkacza przełożony. Jest nowa godzina
EUROSPORT
Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
"Jesteś wolny, dyplomata do ciebie jechał". To usłyszał Sebastian M.
Polska
imageTitle
Świątek w starciu z Linette. Kiedy polski hit Miami Open?
EUROSPORT
Psychiatryczny Szpital Nowowiejski w Warszawie
Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień
WARSZAWA
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić
WARSZAWA
24 min
nowrocky nawrocki2
PremieraZnajomi prezydenta i wielkie pieniądze. Tego mieliśmy nie wiedzieć o Nowrocky
Czarno na białym
45 min
pc
Rosja zobaczyła światełko w tunelu. Kiedy zgaśnie?
Podcast o zagranicy
Radosław Sikorski podczas wystąpienia w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji
Sikorski o przyszłości Europy: mamy do tego potencjał
Polska
PKP Świder
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił
WARSZAWA
lotnisko JFK Nowy Jork USA - Midary shutterstock_2230337947
Kolejne kraje zapłacą kaucję za wizę do USA
BIZNES
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
METEO
Uszkodzenia dzielnicy mieszkalnej Odessy po ataku wroga
Atak przy granicy z Polską. Doszło do pożaru
Świat
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica