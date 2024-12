Ujawnione dane sygnalistki. Minister: nie rozważam rezygnacji

Chcemy mieć jasny przegląd sytuacji - oświadczył wicepremier Krzysztof Gawkowski, który pytany był o sprawę ujawnienia przez szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka danych sygnalistki. Na późniejszej konferencji Wieczorek powiedział, że "w tej sprawie nie mamy do czynienia z sygnalistą". Minister zaznaczył, że nie zamierza podać się do dymisji.

Wieczorek: nie mamy do czynienia z sygnalistą

Wyjaśniał, że "zgodnie z obowiązującym prawem, przewodniczącej związków zawodowych przysługuje ustawowa ochrona, czyli takiej osoby nie można zwolnić". - Te pisma przychodziły ze służbowych skrzynek Uniwersytetu Szczecińskiego, to też bardzo istotna sprawa. Jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, to w tej sprawie nie mamy do czynienia z sygnalistą. Tym bardziej, że ustawa o sygnalistach nie weszła jeszcze w życie - mówił dalej minister.