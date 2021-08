Migranci na polsko-białoruskiej granicy. "Funkcjonariuszy nie udało się przekonać, żeby przepuścili panią doktor"

Na miejscu są też przedstawiciele Fundacji Ocalenie, w tym tłumaczka, którzy kontaktują się z imigrantami za pomocą megafonu i przez lornetki obserwują odpowiedzi. Czasami grupa imigrantów komunikuje się poprzez napisy na kartonach podnoszonych do góry, by były widoczne z odległości kilkuset metrów.

Działaczka o stanie zdrowia i kontakcie z grupą uchodźców

Jak przyznała, "była tylko świadkiem kontaktu" tłumaczki z migrantami. - To jest dosyć szerokie pole. Ci ludzie są odgrodzeni samochodami Straży Granicznej. Straż Graniczna ogranicza też możliwość komunikowania się tłumaczki. W momencie, kiedy ona krzyczy przez megafon, oni włączają silniki samochodów, żeby ci ludzie nie słyszeli, a także żebyśmy my nie słyszeli, co oni odkrzykują - mówiła Chrzanowska.

- Byłam świadkiem sytuacji, kiedy w sobotę pani doktor chciała się przedostać tylko po to, żeby przekazać leki. Bardzo długo trwały negocjacje z funkcjonariuszami, nie udało się ich przekonać ani do tego, żeby przepuścili panią doktor, ani do tego, żeby przejęli od niej leki, które bardzo skrupulatnie opisała, co i dla kogo - dodała.