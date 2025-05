Bosak: nie mam zamiaru bronić, ale nie podoba mi się robienie z tego tematu

Bosak o sprawie mieszkania Nawrockiego: nie podoba mi się robienie z tego tematu końcówki kampanii wyborczej Źródło: TVN24

W Konfederacji uważamy, że standardy w polityce powinny być trochę wyższe i nie możemy przymykać oka na wszystko. Sławomir Mentzen przedstawił, jaką ma ocenę tej sytuacji - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja). Komentował sprawę mieszkania kandydata PiS Karola Nawrockiego. Dodał, że nie podoba mu się robienie z tego tematu końcówki kampanii.

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen w ostatnich dniach bardzo ostro zaatakował Nawrockiego za kwestię mieszkania.

- Podjął decyzję, powiedział to, co uważa - stwierdził gość programu Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Jego zdaniem to był odruch "i serca i rozumu".

- My w Konfederacji naprawdę uważamy, że standardy w polityce powinny być trochę wyższe i że nie możemy przymykać oka na wszystko. Sławomir Mentzen przedstawił, jaką ma ocenę tej sytuacji - powiedział.

Bosak o mieszkaniu Nawrockiego

Bosak pytany, czy jego ocena jest mniej surowa dla Nawrockiego, powiedział, że "mówił w wielu wywiadach, że jest bardziej skłonny zawiesić sąd, ponieważ w momencie, kiedy udzielał swoich komentarzy poprzednich uważał, że nie mamy dostatecznej ilości informacji i dokumentów, żeby to rzetelnie ocenić".

- Mi się w ogóle nie podoba robienie z tego tematu końcówki kampanii wyborczej. I uważam, że nie mamy najbardziej podstawowej rzeczy. To znaczy głosu tego człowieka (pana Jerzego - red.) - mówił Bosak.

- Nie mam zamiaru bronić ani tego, jak się z tego tłumaczy Karol Nawrocki, ani co zrobił. Absolutnie nie. Karol Nawrocki jest dla nas konkurentem politycznym. Chcemy z nim wygrać. Natomiast uważam, że wygrać powinniśmy w kwestiach programowych. Na przykład pokazując, że PiS był pierwszą partią, która proponowała wysłanie polskich wojsk na Ukrainę. A Sławomir Mentzen gwarantuje to, że polska obrona zostanie wzmocniona, a żołnierze nie pojadą na Ukrainę - mówił Bosak.

Krzysztof Bosak Źródło: TVN24

Bosak: pan mnie wciąga w to, żebym spekulował o porażce kolegi

Wicemarszałek Sejmu został zapytany, czy jeśli Mentzen nie wejdzie do drugiej tury, Konfederacja i jej kandydat powinni jasno i z otwartą przyłbicą wezwać do głosowania na Nawrockiego.

- Odmawiam wszelkich spekulacji o ewentualnym wejściu lub nie naszego kandydata do drugiej tury - powiedział Bosak. Dodał, że chce, żeby "Sławomir Mentzen wszedł do tej drugiej tury i miał jak najlepsze wyniki".

- Jeżeli pan redaktor mnie wciąga, żebym ja teraz rozmawiał, co będzie, jak Sławomir Menzen nie wejdzie, to pan mnie wciąga w to, żebym ja spekulował o porażce kolegi, któremu ja kibicuję, żeby był w tej drugiej turze - mówił.

- Dajmy Polakom zdecydować, pozwólmy Polakom zagłosować. I mamy wówczas od zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę dwa tygodnie, żeby sobie to przedyskutować w wywiadach, w debatach, co się wydarzy - stwierdził Bosak.

