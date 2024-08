Długopisy i kubki "Sasin cafe". Europoseł mówi o "lewych" fakturach

Szczerba przyniósł do studia "lewe" faktury

Szczerba: zaprojektowany scenariusz wyprowadzania środków ze spółek

Odnosząc się do braku decyzji ws. subwencji PiS, Szczerba ocenił, że "Polki i Polaków najbardziej bulwersuje to, co się dzieje wokół PKW". Dodał, że nie chce wywierać presji na Państwową Komisję Wyborczą, ale gotów jest dostarczyć wszystkie dokumenty nt. nieprawidłowości nie tylko do PKW, ale też do prokuratury. Zdaniem europosła, jeśli okazałoby się, że PKW pozwoli na prowadzenie kampanii wyborczej w ten sposób, to "jest to Białoruś".