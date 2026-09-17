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OKO.press: tyle zarabiał były rektor AWS Michał Sopiński

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Michał Sopiński, rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński dyscyplinarnie zwolniony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Wojtasik / PAP
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Serwis OKO.press dotarł do informacji na temat zarobków i zajęć zwolnionego dyscyplinarnie byłego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michała Sopińskiego. Jak donosi portal, Sopiński jednocześnie "prowadził działalność w dwóch firmach". Obie zarejestrowane zostały w ubiegłym miesiącu.

W środę odwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Jak podał resort sprawiedliwości, powodem było "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych".

OKO.press dotarł do informacji dotyczących wydatków uczelni z ostatnich lat, które ujawniają poziom zarobków byłego rektora. Jak pisze portal, na uczelni od dawna "huczało od plotek", jak żył Sopiński i jego zaufani współpracownicy.

Sopiński zarabiał 22,7 tysiąca złotych netto miesięcznie - podał OKO.press. Wynagrodzenie było wypłacane również w okresach, gdy wyjeżdżał za granicę - na tak zwany wyjazd naukowy - nawet na kilka miesięcy. Co miesiąc otrzymywał on również 5390 złotych w postaci stypendium. Decyzję w tej sprawie podjęto w ostatnich dniach władzy PiS.

W sumie miesięcznie dawało to Sopińskiemu około 28 tysięcy złotych.

To nie wszystko. Rektor dostawał również premie - 22 tysiące złotych w styczniu i 14 tysięcy na koniec roku. Łącznie otrzymywał więc ponad 370 tysięcy złotych rocznie.

Sopiński często podróżował. Potwierdzone są jego wyjazdy do Singapuru, Nowej Zelandii i Tajlandii - na dwa tygodnie. W 2025 roku miał też kilkumiesięczny wyjazd naukowy na amerykański uniwersytet Princeton. Kto opłacał te pobyty - Sopiński, AWS, czy organizatorzy konferencji i wyjazdów? Jest to obecnie sprawdzane - podał OKO.press.

Jak dodał portal, wyjazdy te wzbudzały dużo kontrowersji wśród pracowników Akademii. Ci bowiem takich możliwości nie mieli. Mogli pojechać na konferencję w Polsce lub w Europie.

All-inclusive z pieniędzy uczelni

Były rektor wprowadził również zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodał tylko jeden, lecz kluczowy, paragraf pozwalający na uznaniowe dofinansowanie wyjazdów zagranicznych w celach leczniczych lub profilaktycznych/zdrowotnych.

Dzięki tej zmianie swoje wyjazdy z pieniędzy uczelni sfinansowały między innymi osoby współpracujące z Sopińskim - wynika z informacji OKO.press. Wśród nich niedawno odwołany prorektor Mariusz Kuryłowicz, który zrobił to dwukrotnie.

Jedno dofinansowanie, pisze portal, przeznaczone zostało na wyjazd z żoną i dwójką dzieci do Egiptu, do hotelu z opcją all-inclusive. Wyniosło 6,9 tysiąca złotych.

Michał Sopiński
Michał Sopiński
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Praca nie tylko w AWS

Jak podał OKO.press, poza działalnością na uczelni Sopiński związany był z dwoma podmiotami. Oba zarejestrowane zostały w ubiegłym miesiącu.

Pierwszy to kancelaria prawna Counsel & Strategy, Chmiel i Wspólnicy. Jednym ze wspólników był właśnie Sopiński. Kamila Chmiel zaś to była koordynatorka biura Zbigniewa Ziobry, która następnie pracowała w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i została teraz zwolniona.

Drugim podmiotem jest Intermarium Consulting sp. z o.o., firma oficjalnie zajmująca się badaniami naukowymi i szerokim doradztwem. Sopiński również jest tu wspólnikiem, a także zasiada w zarządzie - podał OKO.press. Drugim wspólnikiem jest zaś wspomniany wcześniej Kurułowicz, były prorektor AWS.

Z informacji OKO.press wynika, że brak zgłoszenia na uczelni tej działalności gospodarczej miał być jednym z powodów zwolnień dyscyplinarnych w AWS.

Śledztwo w sprawie Sopińskiego

Michał Sopiński na funkcję rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości mianowany został w 2023 roku przez Zbigniewa Ziobrę. Wcześniej jako bliski współpracownik regionalny Ziobry był pełnomocnikiem Suwerennej Polski w okręgu kaliskim. 

Ministerstwo Sprawiedliwości od marca 2026 roku prowadziło w sprawie Sopińskiego postępowanie administracyjne. Było ono wszczęte z urzędu przez szefa resortu Waldemara Żurka. W maju Sopiński został odwołany z funkcji rektora.

Jak podano w komunikacie, powody jego odwołania miały z związek z trzema kwestiami. Pierwsza to "nieprawidłowości przy doktoratach". Druga dotyczyła "demonstracyjnej aktywności politycznej" byłego już rektora. Trzecim powodem było natomiast "zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej".

Głównym celem działalności powołanej w 2018 roku uczelni jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych. Powstała w wyniku przekształcenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Poszerzono wtedy profil jej działalności o kierunki cywilne.

Źródło: OKO.press
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Tagi:
Ministerstwo SprawiedliwościZbigniew ZiobroKaliszWaldemar Żurek
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