Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Michał Przedlacki Dziennikarzem Roku 2025

14 2000 grand press-0132
Michał Przedlacki wybrany Dziennikarzem Roku 2025 podczas gali Grand Press
Źródło: TVN24
Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera", został wybrany podczas niedzielnej gali Grand Press Dziennikarzem Roku 2025. Dziennikarz, odbierając nagrodę, podziękował między innymi montażystom Maciejowi Markiewiczowi i Grzegorzowi Jaskiernemu "bardziej za empatię niż mistrzostwo w zawodzie".

CZYTAJ TEŻ: Dziennikarze TVN24 z nagrodami Grand Press

Autor reportaży wojennych z broniącej się przed rosyjską napaścią Ukrainy, reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki został Dziennikarzem Roku w konkursie Grand Press. Kiedy odbierał nagrodę, powiedział, że "ma zaszczyt pracować "z najlepszą stajnią reportażu telewizyjnego w tym kraju, czyli w 'Superwizjerze' TVN".

OGLĄDAJ: To prawdziwe piekło na ziemi. I najważniejszy cel ludzi Putina
Pokrowsk - reportaż Superwizjera

To prawdziwe piekło na ziemi. I najważniejszy cel ludzi Putina

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Michał Przedlacki z nagrodą Dziennikarz Roku Grand Press

- Kiedy Rosja napadała na Ukrainę, (w odpowiedzi - red.) na moją decyzję, że muszę pokazać to sam, żeby dotrzeć ten ostatni kilometr, ten krok więcej, tę ostatnią mile do historii, którą trzeba opowiedzieć, moja redakcja i szefostwo TVN-u i TVN24 nie powiedziało, że "to niemożliwe, że "się nie da", że "trzeba poczekać", tylko powiedziało "okej, to my wymyślimy jak to zrobić" - dodał.

OGLĄDAJ: "Żołnierki Ukrainy". Wzięły do ręki broń, by walczyć za kraj
pc

"Żołnierki Ukrainy". Wzięły do ręki broń, by walczyć za kraj

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Stwierdził, że "dlatego powstało tyle reportaży z Ukrainy". - Jestem głęboko ujęty tym, że w ogóle mnie znacie, bo ja chcę pozostać z tamtej, drugiej strony kamery - zaznaczył Przedlacki. Podziękował też za "uszanowanie historii wszystkich jego bohaterów".

OGLĄDAJ: Był w gangu "Mutantów", broni Ukrainy. "Pierwszy raz w życiu robię coś, z czego mogę być dumny"
superwizjer przedlacki2

Był w gangu "Mutantów", broni Ukrainy. "Pierwszy raz w życiu robię coś, z czego mogę być dumny"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Nie otrzymałbym tego tytułu, gdyby nie fantastyczna praca i współdzielenie na ostatnim jej kroku, tej samotnej drogi przez pogrążoną mrokiem Ukrainę montażystów, z którymi pracuję. To oni przez długie tygodnie mierzą się z historiami moich bohaterów i bohaterek. To oni mają w sobie empatię i za to dziękuję im bardziej niż za mistrzostwo w swoim zawodzie - podkreślił.

Wyróżnił tym samym Macieja Markiewicza i Grzegorza Jaskiernego. - To jest tak samo ich nagroda, jak moja - uzupełnił.

Przemówienie Michała Przedlackiego po otrzymaniu nagrody Dziennikarza Roku 2025
Źródło: TVN24

Miejsce piąte plebiscytu ex aeaquo zajęli Mariusz Gierszewski (Radio ZET), Michał Janczura (Wirtualna Polska) i Zbigniew Parafianowicz (wcześniej "Dziennik Gazeta Prawna", wkrótce Wirtualna Polska). Czwarte miejsce zajął więziony na Białorusi przez reżim Alaksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut, dziennikarz i lider polskiej mniejszości w tym kraju. Na trzecim miejscu znalazł się Andrzej Stankiewicz z Onetu, a na drugim Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz

Źródło: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
TVN24SuperwizjerMichał Przedlacki
Czytaj także:
imageTitle
Real zmniejszył stratę do Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
53-letni Noriaki Kasai zawstydził Niemców
EUROSPORT
imageTitle
Żyła bez złudzeń. "Moja forma jest bezobjawowa"
EUROSPORT
Wojsko
Wiceszef MON o poborze do wojska.
Polska
imageTitle
Legia sięgnęła dna na koniec ligowego roku
EUROSPORT
Mgły
Tu może być niebezpiecznie na drogach. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
imageTitle
Czerwonka i Semirunnij wywalczyli kwalifikacje na igrzyska
EUROSPORT
skl
Dziennikarze TVN24 z nagrodami
Polska
Niedźwiedzie brunatne
Ich dieta jest bardzo elastyczna. Dzięki temu wzmacniają ekosystemy
METEO
imageTitle
Jagiellonia bez przełamania. Mogła przezimować na szczycie
EUROSPORT
FPF
Wiceszef MON o decyzji Cenckiewicza: prywatna wendeta
Najnowsze
imageTitle
Zamieszki przed meczem Interu Mediolan
EUROSPORT
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Rząd raport usunął, Cenckiewicz przywraca. Sikorski o "świrach z patoprawicy"
Polska
Agresywni mężczyźni zaatakowali parę Ukraińców w poznańskim tramwaju
Atak na parę w tramwaju. Policja zatrzymała dwóch 27-latków
Poznań
imageTitle
18-letni Polak strzelił Bayernowi. Wpadka mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Norweżki wytrzymały presję. Mają piąty tytuł w historii
EUROSPORT
imageTitle
Polscy skoczkowie po niedzielnym konkursie
EUROSPORT
Mroźna, zimna noc
Gdzie nocą będzie poniżej zera
METEO
imageTitle
Nastolatek z Polski musiał w końcu to przeżyć
EUROSPORT
imageTitle
"Gdzie byłeś na Wembley?". Haaland odpowiedział kibicom
EUROSPORT
imageTitle
Mizerny występ polskich skoczków
EUROSPORT
Joanna Sadzik
Mały Nikodem aż przytulił płatki śniadaniowe, a pani Helena ubrała wymarzony zielony sweter
Polska
Wiadukt kolejowy nad Drogą Krajową 14 w miejscowości Krępa
"Karykatura wiaduktu" czeka na remont od lat. Właściciel się nie kwapi
Łódź
Wołodymyr Zełenski przed rozmowami w Berlinie
Zełenski przyleciał do Berlina. Mówi o konieczności kompromisów
Świat
imageTitle
Niesamowita walka Polaka o złoto
EUROSPORT
imageTitle
Polska traci mistrzostwa. "Postanowiono wszcząć ponowną procedurę"
EUROSPORT
Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
"Wielki Marsz dla Zwierząt" na ulicach Warszawy
WARSZAWA
Aleksander Kwaśniewski na kongresie Lewicy
Kwaśniewski reaguje na słowa Nawrockiego. "To nie godzi się prezydentowi"
Polska
imageTitle
Duża niespodzianka w Częstochowie. Raków zmarnował szansę
Najnowsze
Atak zimy przyczynił się do karambolu w stanie Iowa
Atak zimy. Samochód wbił się w ciężarówkę
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica