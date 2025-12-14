Michał Przedlacki Dziennikarzem Roku 2025

Michał Przedlacki wybrany Dziennikarzem Roku 2025 podczas gali Grand Press Źródło: TVN24

Autor reportaży wojennych z broniącej się przed rosyjską napaścią Ukrainy, reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki został Dziennikarzem Roku w konkursie Grand Press. Kiedy odbierał nagrodę, powiedział, że "ma zaszczyt pracować "z najlepszą stajnią reportażu telewizyjnego w tym kraju, czyli w 'Superwizjerze' TVN".

Michał Przedlacki z nagrodą Dziennikarz Roku Grand Press

- Kiedy Rosja napadała na Ukrainę, (w odpowiedzi - red.) na moją decyzję, że muszę pokazać to sam, żeby dotrzeć ten ostatni kilometr, ten krok więcej, tę ostatnią mile do historii, którą trzeba opowiedzieć, moja redakcja i szefostwo TVN-u i TVN24 nie powiedziało, że "to niemożliwe, że "się nie da", że "trzeba poczekać", tylko powiedziało "okej, to my wymyślimy jak to zrobić" - dodał.

Stwierdził, że "dlatego powstało tyle reportaży z Ukrainy". - Jestem głęboko ujęty tym, że w ogóle mnie znacie, bo ja chcę pozostać z tamtej, drugiej strony kamery - zaznaczył Przedlacki. Podziękował też za "uszanowanie historii wszystkich jego bohaterów".

- Nie otrzymałbym tego tytułu, gdyby nie fantastyczna praca i współdzielenie na ostatnim jej kroku, tej samotnej drogi przez pogrążoną mrokiem Ukrainę montażystów, z którymi pracuję. To oni przez długie tygodnie mierzą się z historiami moich bohaterów i bohaterek. To oni mają w sobie empatię i za to dziękuję im bardziej niż za mistrzostwo w swoim zawodzie - podkreślił.

Wyróżnił tym samym Macieja Markiewicza i Grzegorza Jaskiernego. - To jest tak samo ich nagroda, jak moja - uzupełnił.

Miejsce piąte plebiscytu ex aeaquo zajęli Mariusz Gierszewski (Radio ZET), Michał Janczura (Wirtualna Polska) i Zbigniew Parafianowicz (wcześniej "Dziennik Gazeta Prawna", wkrótce Wirtualna Polska). Czwarte miejsce zajął więziony na Białorusi przez reżim Alaksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut, dziennikarz i lider polskiej mniejszości w tym kraju. Na trzecim miejscu znalazł się Andrzej Stankiewicz z Onetu, a na drugim Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.

