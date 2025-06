Kołodziejczak odchodzi z rządu. "Brak wizji i planu"

Kołodziejczak o swoich krytycznych komentarzach wobec organizacji pracy w resorcie rolnictwa Źródło: TVN24

"W ministerstwie rolnictwa jedynym hegemonem jest biurokracja, a brak wizji i planu nikogo już nie dziwi" - napisał Michał Kołodziejczak. Informację o odejściu z resortu Michał Kołodziejczak potwierdził w rozmowie z reporterem TVN24 Bartłomiejem Ślakiem.

Kołodziejczak napisał list do ministra

Kołodziejczak stwierdził w liście do ministra Czesława Siekierskiego, że polska wieś oraz rolnictwo "przechodzą gwałtowną zmianę, która w Polsce poza wielkimi miastami wywołuje wiele lęków, frustracji, a nawet gniewu", a wyzwania związane z nową sytuacją nie są łatwe. Dodał, że w Polsce "nie funkcjonuje atrakcyjny wizerunek rolnika", a to właśnie oni "swoją ciężką pracą" stworzyli "prężnie działający sektor polskiej gospodarki".

"Wysiłki, które podjęliśmy wraz z Donaldem Tuskiem w kampanijnym boju w 2023 roku, pokazały, że rolnik i przedstawiciel wielkomiejskiej Polski razem potrafią współdziałać dla dobra kraju. Okazało się to wielkim sukcesem" - napisał Kołodziejczak. Dodał jednak, że ten wspólny sukces "nie doczekał się kontynuacji w ostatnich wyborach prezydenckich, a kampanijne działania PSL okazały się płonne". Zdaniem Kołodziejczaka "rolnicy odwrócili się, gdyż nie została skierowana do nich żadna oferta" i wybrali propozycję prawicy, którą ocenił jako "oszukańczy mit".

W Ministerstwie Rolnictwa jedynym hegemonem jest biurokracja, a brak wizji i planu nikogo już nie dziwi.



Zaznaczył, że wierzy, że polskie rolnictwo da się lepiej zorganizować, a rolnicy potrzebują wizji rozwoju i skutecznej tarczy. "Pana (ministra - red.) zarzuty pod moim adresem przemilczę. To one wystawiają Panu niezbyt dobre świadectwo jako przełożonemu i szefowi. Przykry jest też fakt, że dał się pan bezrefleksyjnie 'zespinować' prawicy" - zwrócił się Kołodziejczak do Siekierskiego.

Przyznał, że jest "niecierpliwy". "Nie pozwolę, aby Polska Wieś stała się rezerwatem, a moje koleżanki i koledzy rolnicy bali się zmian" - stwierdził. "Jestem rolnikiem i wiem, że główne zbiory zbiera się jesienią - musimy wiele zrobić, żeby były one obfite na jesieni 2027 roku. Czasu jest bardzo mało. Nie może się pan nadal kryć za jedynym hegemonem, który rządzi u pana w ministerstwie, a który zwie się - biurokracja" - podsumował Kołodziejczak.