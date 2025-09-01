TVN24 najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce Źródło: TVN24

To stacja TVN24 była w lipcu najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce - potwierdza w swoim najnowszym raporcie Instytut Monitorowania Mediów (IMM). Drugie miejsce, z wynikiem 4,3 tysiąca cytowań, zajmuje Onet. Trzecia była Wirtualna Polska - na portal powoływano się 3,8 tys. razy.

Raport: "Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce", lipiec 2025 Źródło: Instytut Monitorowania Mediów

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, TVN24 awansowała na pozycję lidera, a wśród najczęściej cytowanych informacji stacji były doniesienia o tragedii podczas obozu harcerskiego w miejscowości Wilcze - 15-latek zginął podczas zdawania próby harcerskiej.

Stacje telewizyjne. Liderem TVN24

TVN24 była równocześnie najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną lipca. Kolejne miejsca zajmęły Polsat News (3,3 tys. cytowań) oraz TVP Sport (1,1 tys.). To kolejny wynik potwierdzający pozycję stacji TVN24 - rok temu zwyciężyła w rankingu najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych dekady, z łączną liczbą 181,8 tys. cytowań.

Z lipcowego zestawienia wynika, że wśród najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce największy, 33-procentowy udział miała prasa, 29-procentowy - media internetowe, a telewizja i radio kolejno 26 i 12 proc.

Stacja TVN24 i portal tvn24.pl należą do grupy Warner Bros. Discovery.

