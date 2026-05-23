Polska "Kapituła co roku ma ręce pełne pracy". Jak zgłosić kandydatów do Medalu Wolności Słowa? Kuba Koprzywa |

Weronika Mirowska i Dominik Kuc o kandydaturach do Medalu Wolności Słowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Już po raz szósty Fundacja Grand Press uhonoruje Medalami Wolności Słowa Polaków, którzy w wyjątkowy sposób zasłużyli się dla wolności wypowiedzi. Jak co roku swoich kandydatów mogą wskazywać również obywatele.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Medale Wolności Słowa 2026. Można zgłaszać kandydatów

Jak zgłosić kandydatów?

- Każdy obywatel, każda obywatelka może zgłosić tych, których uznaje za wartych docenienia w zakresie wolności słowa, swobód obywatelskich, działań prodemokratycznych czy prospołecznych - mówiła w TVN24 Weronika Mirowska, prezeska fundacji Grand Press, twórczyni Medalu Wolności Słowa.

Kandydatów można zgłaszać poprzez formularz, który jest dostępny na stronie Fundacji Grand Press - wyjaśniła. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2026 roku.

Weronika Mirowska i Dominik Kuc Źródło zdjęcia: TVN24

Mirowska mówiła, że kandydatki i kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach - Media, Instytucja, Obywatel/ka.

"Kapituła co roku ma ręce pełne pracy"

Dominik Kuc, laureat Medalu Wolności Słowa i członek kapituły, mówił, jak dokonuje się wyboru laureatów. - Kandydatów co roku jest bardzo wielu, bardzo wiele znamienitych nazwisk kandydatów i kandydatek. Kapituła co roku ma ręce pełne pracy - przyznał.

Jak mówił, "chodzi o wyróżnienie społeczeństwa obywatelskiego". - Osób, instytucji, które rozumieją wolność słowa nie tylko jako wolność do wypowiadania wszystkiego, ale też jako pewnego rodzaju odpowiedzialność za kształt debaty publicznej w Polsce - powiedział.

- To są obrady, które z reguły trwają tak naprawdę kilka godzin - mówił Kuc. - To debata, która tak naprawdę analizuje też to, kto akurat w danym roku przyczynia się do zwiększania kultury debaty publicznej i wolności słowa - dodał.

Przyznał, że "wybór jest bardzo trudny, dlatego że tutaj ciężko wartościować". - Każda nominacja jest inna, każda osoba albo instytucja działa w innym obszarze - tłumaczył.

Mirowska wyjaśniła, że kapituła najpierw wybiera troje kandydatów, "co już jest bardzo trudne". - A jak już te trójki mamy, to chwilami myślimy sobie, że chyba się nie da spośród tych wspaniałych osób czy instytucji właśnie wybrać tych, których chcemy uhonorować - powiedziała.

"Napisz piosenkę z Wisławą Szymborską"

Mirowska powiedziała też o konkursie Fundacji Grand Press we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej.

- W tym roku mamy ten zaszczyt, że Fundacja Wisławy Szymborskiej powierzyła nam jeden z wierszy noblistki - powiedziała prezeska fundacji Grand Press. - Kompozytorki i kompozytorzy mogą się zgłaszać do końca czerwca ze swoimi propozycjami linii melodycznej czy całej kompozycji. My z tego później aranżujemy ten wybrany utwór na orkiestrę i prapremiera jest właśnie podczas gali Medalu Wolności Słowa - wyjaśniła.

Powiedziała, że "w tym roku wykona ten utwór Artur Rojek".

Uroczysta gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 28 sierpnia 2026 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie uświetni koncert polskich artystów z towarzyszeniem Tarkowski Orkiestra.

OGLĄDAJ: Medal Wolności Słowa dla Patrycji Redo-Łabędziewskiej