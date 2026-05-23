"Kapituła co roku ma ręce pełne pracy". Jak zgłosić kandydatów do Medalu Wolności Słowa?

Weronika Mirowska i Dominik Kuc
Każdy może zgłosić kandydatów do Medalu Wolności Słowa - mówiła w TVN24 prezeska fundacji Grand Press Weronika Mirowska. Wyjaśniła, jak to zrobić. Członek kapituły Dominik Kuc powiedział też, jak wygląda wybór laureatów.

Już po raz szósty Fundacja Grand Press uhonoruje Medalami Wolności Słowa Polaków, którzy w wyjątkowy sposób zasłużyli się dla wolności wypowiedzi. Jak co roku swoich kandydatów mogą wskazywać również obywatele.

Jak zgłosić kandydatów?

- Każdy obywatel, każda obywatelka może zgłosić tych, których uznaje za wartych docenienia w zakresie wolności słowa, swobód obywatelskich, działań prodemokratycznych czy prospołecznych - mówiła w TVN24 Weronika Mirowska, prezeska fundacji Grand Press, twórczyni Medalu Wolności Słowa.

Kandydatów można zgłaszać poprzez formularz, który jest dostępny na stronie Fundacji Grand Press - wyjaśniła. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2026 roku.

Mirowska mówiła, że kandydatki i kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach - Media, Instytucja, Obywatel/ka.

"Kapituła co roku ma ręce pełne pracy"

Dominik Kuc, laureat Medalu Wolności Słowa i członek kapituły, mówił, jak dokonuje się wyboru laureatów. - Kandydatów co roku jest bardzo wielu, bardzo wiele znamienitych nazwisk kandydatów i kandydatek. Kapituła co roku ma ręce pełne pracy - przyznał.

Jak mówił, "chodzi o wyróżnienie społeczeństwa obywatelskiego". - Osób, instytucji, które rozumieją wolność słowa nie tylko jako wolność do wypowiadania wszystkiego, ale też jako pewnego rodzaju odpowiedzialność za kształt debaty publicznej w Polsce - powiedział.

- To są obrady, które z reguły trwają tak naprawdę kilka godzin - mówił Kuc. - To debata, która tak naprawdę analizuje też to, kto akurat w danym roku przyczynia się do zwiększania kultury debaty publicznej i wolności słowa - dodał.

Przyznał, że "wybór jest bardzo trudny, dlatego że tutaj ciężko wartościować". - Każda nominacja jest inna, każda osoba albo instytucja działa w innym obszarze - tłumaczył.

Mirowska wyjaśniła, że kapituła najpierw wybiera troje kandydatów, "co już jest bardzo trudne". - A jak już te trójki mamy, to chwilami myślimy sobie, że chyba się nie da spośród tych wspaniałych osób czy instytucji właśnie wybrać tych, których chcemy uhonorować - powiedziała.

"Napisz piosenkę z Wisławą Szymborską"

Mirowska powiedziała też o konkursie Fundacji Grand Press we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej.

- W tym roku mamy ten zaszczyt, że Fundacja Wisławy Szymborskiej powierzyła nam jeden z wierszy noblistki - powiedziała prezeska fundacji Grand Press. - Kompozytorki i kompozytorzy mogą się zgłaszać do końca czerwca ze swoimi propozycjami linii melodycznej czy całej kompozycji. My z tego później aranżujemy ten wybrany utwór na orkiestrę i prapremiera jest właśnie podczas gali Medalu Wolności Słowa - wyjaśniła.

Powiedziała, że "w tym roku wykona ten utwór Artur Rojek".

Uroczysta gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 28 sierpnia 2026 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie uświetni koncert polskich artystów z towarzyszeniem Tarkowski Orkiestra.

Udostępnij:
