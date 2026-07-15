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Polska

Mateusz Morawiecki reaguje na uchwałę PiS

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Mateusz Morawiecki
Władze PiS podjęły uchwałę o zakazie działania w stowarzyszeniach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski
Mateusz Morawiecki zabrał głos po przyjętej uchwale kierownictwa PiS. "Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia" - napisał. Zapewnił, że "taki jest i pozostanie" cel działań Stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy PiS powiązani z organizacją byłego premiera komentują uchwałę w mediach społecznościowych. Na ich wpisy zareagował już rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek.

Na środowym posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości przyjęło uchwałę zobowiązującą członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji o charakterze politycznym w ramach ugrupowania. Chodzi przede wszystkim o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Sasin potem poinformował o zakończeniu działalności jego stowarzyszenia.

Morawiecki, który nie uczestniczył w spotkaniu, opublikował po godzinie 19.30 w serwisie X wpis, w którym przekazał między innymi, że "mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia".

"Nie możemy stracić z oczu tego celu tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Rozwój Plus" - oświadczył.

Były premier napisał, że jego stowarzyszenie "stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa".

Zdaniem byłego premiera "Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania". Wymienił tu: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie.

"Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się" - dodał.

Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus reagują na uchwałę władz PiS

Głos w sprawie zabrał również Piotr Mueller, który przyznał, że "z zaskoczeniem" przyjął informację o decyzji Prezydium Komitetu Politycznego PiS.

Mueller, który jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, przekazał, że politycy działający w tej organizacji "prowadzą działalność, której celem jest otwarcie się na nowe środowiska oraz praca nad programem dla Polski".

"Jako organizacji pozarządowej zależy nam na konstruktywnej pracy, która jest dodatkiem do aktywności w partii. Ani jej nie zastępuje, ani nie jest dla niej konkurencją. Dlatego uważam, że nasza aktywność powinna być kontynuowana" - oświadczył.

"Mamy w @RozwojPlus dużo do zrobienia dla dobra wspólnego!" - napisał poseł PiS Krzysztof Szczucki. W latach 2020-2023 odpowiadał za legislację w rządzie Morawieckiego. 

"Nic dodać, nic ująć. Odważnie idziemy do przodu żeby odsunąć od władzy zły rząd D.Tuska i naprawić Polskę" - napisał poseł PiS Paweł Jabłoński, udostępniając wpis Morawieckiego. 

Poseł i były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Morawieckiego Szymon Szynkowski vel Sęk w swoim poście na X przekonywał, że Rozwój Plus "jest szansą, a nie zagrożeniem". 

Z kolei eurodeputowany PiS Waldemar Buda już po ogłoszeniu uchwały zaprosił na zbliżające się wydarzenie organizowane przez stowarzyszenie, nazywane też grillem Morawieckiego. 

"Nowa formuła, zaskakujący goście, rozwój i przyszłość. Serdecznie zapraszamy, będzie się działo!" - czytamy we wpisie Budy. 

Bochenek: szczerze radzimy koleżankom i kolegom, by się nad tym zastanowili

Rzecznik partii Rafał Bochenek zareagował na wpisy działaczy PiS z otoczenia Morawieckiego. "Z zainteresowaniem czytamy wypowiedzi naszych kolegów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale nie dostrzegamy, by zwrócili oni uwagę na podstawową przyczynę podjętej decyzji. Ich planowane działania w oczywisty sposób prowadzą do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania niezbędnego do zwycięstwa" - napisał na X. 

"Naprawdę szczerze radzimy koleżankom i kolegom, by się nad tym zastanowili. Nie ułatwiajmy Tuskowi zwycięstwa" - zaapelował Bochenek. 

Ultimatum dla członków PiS

Rzecznik PiS, informując o podjętej uchwale, oświadczył, że "zgodnie z decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni". Zaznaczył, że termin ten rozpoczyna się od 16 lipca. Ultimatum zatem mija 23 lipca.

Konsekwencją w przypadku nieprzestrzegania uchwały ma być wykluczenie z partii. Parlamentarzyści PiS mają też złożyć stosowne oświadczenie o braku przynależności do organizacji przewodniczącemu klubu Mariuszowi Błaszczakowi. Bochenek zapowiedział, że jeszcze w środę dokument trafi na skrzynki mailowe parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Mateusz MorawieckiPrawo i Sprawiedliwość
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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