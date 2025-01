"Materiał na niemal 17 tysiącach stron". "Władze państwowe posiadały informacje"

Władze państwowe posiadały informacje dotyczące osób i instytucji szerzących prorosyjską i białoruską dezinformację - poinformowano w piątek w komunikacie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów komisja stworzyła raport, w którym ocenia, że w ostatnich latach przeciwdziałanie zagrożeniom dezinformacyjnym ze strony Rosji i Białorusi było niewystarczające i nierzadko pozorowane, a także nie miało charakteru systemowego.

Jak przekazał resort, z prac komisji wynika, że Rosja z pomocą Białorusi prowadzi przeciwko Polsce długofalową wojnę kognitywną. W komunikacie czytamy, że "ma ona doprowadzić do zwiększenia polaryzacji społecznej i dewastacji zaufania do struktur demokratycznych i w efekcie do osłabienia i dezintegracji Zachodu".