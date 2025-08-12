Logo strona główna
Polska

Marszałek Sejmu wygasił mandaty czterech posłów

Członkowie kancelarii prezydenta Karol Nawrockiego
Nawrocki: zapraszam do ciężkiej pracy
Źródło: TVN24
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich posłów powołanych do KPRP i BBN - poinformowała Kancelaria Sejmu. Chodzi o posłów PiS: Adama Andruszkiewicza, Zbigniewa Boguckiego, Marcina Przydacza oraz Pawła Szefernakera.

Prezydent Karol Nawrocki powołał w czwartek kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W tym gronie znalazło się czterech posłów PiS. Zbigniew Bogucki został szefem KPRP, a jego zastępcą Adam Andruszkiewicz. Szefem gabinetu prezydenta został Paweł Szefernaker, a za sprawy międzynarodowe odpowiada w kancelarii Marcin Przydacz.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dołączając do KPRP, posłowie muszą zrzec się swoich mandatów w Sejmie. Jeśli tego nie zrobią, marszałek Sejmu zobowiązany jest je wygasić.

Adam Andruszkiewicz po spotkaniu prezydenta-elekta Karola Nawrockiego z politykami PiS
Adam Andruszkiewicz po spotkaniu prezydenta-elekta Karola Nawrockiego z politykami PiS
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Jak poinformowała we wtorek Kancelaria Sejmu, w poniedziałek 11 czerwca w godzinach porannych wpłynęły dokumenty dotyczące powołania posłów na stanowiska ministerialne w KPRP. Dlatego - na podstawie art. 249 Kodeksu wyborczego - marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał niezwłocznie postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich posłów: Andruszkiewicza, Boguckiego, Przydacza i Szefernakera z dniem 7 sierpnia 2025 roku.

Ślubowanie nowych posłów zaplanowane na wrzesień

W komunikacie podkreślono, że posłom przysługuje trzydniowy termin na wniesienie odwołania do Sądu Najwyższego. "W przypadku braku wniesienia odwołania marszałek Sejmu niezwłocznie przekaże postanowienia Prezesowi Rady Ministrów celem ich publikacji w Monitorze Polskim. Następnie Marszałek Sejmu zwróci się na podstawie art. 251 kodeksu wyborczego do kolejnych kandydatów z odpowiednich list kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z zawiadomieniem o możliwości przyjęcia mandatu" - czytamy.

14.10. 2024 r. Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości
14.10. 2024 r. Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości
Źródło: PAP/Albert Zawada

"Kancelaria Sejmu dołoży wszelkich starań aby ślubowanie nowych posłów mogło odbyć się na najbliższym, 40. posiedzeniu Sejmu RP (9-12 września-red.)"- dodała Kancelaria Sejmu.

Marcin Przydacz
Marcin Przydacz
Źródło: PAP/Wiktor Dąbkowski

Najwyższe wyniki spośród tych, którzy nie dostali się do Sejmu w danym okręgu, osiągnęli: Michał Jach, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz oraz Tomasz Rzymkowski.

Nawrocki powoła swoich współpracowników. Lista ministrów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki powoła swoich współpracowników. Lista ministrów

Projekty prezydenckie wpłynęły do Sejmu

Kancelaria Sejmu przekazała, że w ostatnich dniach do Sejmu wpłynęły trzy prezydenckie projekty ustaw, w tym projekt o zapewnieniu realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kolejny projekt, który wpłynął do Sejmu 11 sierpnia, dotyczy zmian w ustawie o podatku dochodowym.

11 sierpnia do Sejmu wpłynął również projekt zakładający zmianę brzmienia jednego z artykułów dotychczasowej ustawy i wydłużenie o kolejne 10 lat wstrzymania sprzedaży nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obowiązująca obecnie ustawa z kwietnia 2016 r. wprowadziła 10-letni zakaz.

Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki
Źródło: Marcin Obara/PAP

"Marszałek Sejmu, zgodnie z zapowiedziami, skierował wyżej wymienione projekty ustaw do 30-dniowych konsultacji społecznych na podstawie art. 34a Regulaminu Sejmu. Należy podkreślić, że od wejścia w życie nowelizacji Regulaminu Sejmu, tj. od 31 października 2024 r., Marszałek Sejmu konsekwentnie kieruje do konsultacji społecznych on-line wszystkie przedłożenia poselskie, obywatelskie, prezydenckie i senackie" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria Sejmu dodała też, że służby prawne izby niższej sprawdzają poprawność formalną zgłoszonych przez prezydenta projektów ustaw.

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

TAGI:
Marcin PrzydaczKarol NawrockiSejmSzymon Hołownia
