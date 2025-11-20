Marszałek Sejmu o współpracy z prezydentem: jak wyciągnie wnioski, niech mnie poinformuje

"Dziękuję za wybór". Czarzasty przemawia jako marszałek Sejmu Źródło: TVN24

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w "Faktach po Faktach" zapytany został o to, jak wyobraża sobie współpracę z prezydentem Karolem Nawrockim. - Wyobrażam sobie tę współpracę z uśmiechem na ustach - odparł.

Włodzimierz Czarzasty Źródło: TVN24

- Przeczytałem, że pan prezydent Nawrocki przygląda mi się - powiedział Czarzasty. - Niech się przygląda. Jak wyciągnie jakieś wnioski z tego przyglądania, niech mnie poinformuje - dodał i powiedział, że również będzie się prezydentowi przyglądał.

- Nie będę również wykonywał żadnych ruchów, które temu przyglądaniu pana prezydenta będą przeszkadzały - dodał marszałek Sejmu.

Jak przekazał Czarzasty, do momentu wyciągnięcia wniosków z obserwacji przez prezydenta, "nie będę robił żadnych działań w sferze kontaktów Sejmu z panem prezydentem, bo nie chcę ingerować w to przyglądanie". - Zobaczymy, ile to będzie trwało - dodał.

Czarzasty o krokach w sprawie sprzedaży i reklam alkoholu

Czarzasty odniósł się także do swojej decyzji w sprawie alkoholu w Sejmie. W środę przekazał, że od 24 listopada w budynkach Sejmu będzie obowiązywał zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

Zapytany o dalsze kroki w sprawie sprzedaży alkoholu, marszałek odparł: - Dalej będzie tak, że projektom związanym z zakazem sprzedaży alkoholu w nocy na stacjach benzynowych i reklamy jutro nadam numer druku.

- Wiem, że niektórym ludziom się to podoba, niektórym ludziom się to nie podoba, ale po to jest funkcja i odpowiedzialność, żeby podejmować decyzje - skomentował.

"W tym sensie kręci mnie władza"

Czarzasty został zapytany także o opinie polityków o nim, które znalazły się w tekście Marcina Złotkowskiego "Wkracza 'inteligentna bestia' Czarzasty. 'Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?'" dostępnym w TVN24+. "Najbardziej kręci go władza" - mówi jedna z pytanych osób.

- Najbardziej kręci władza to chyba nie, bo są różne wartości - odpowiedział marszałek Sejmu.

- W polityce jest się po to, żeby zdobywać władzę. Władzę się zdobywa po to, żeby realizować program swojego ugrupowania bądź w ramach współrządzenia realizować to, co jest możliwe z tego programu do realizowania - mówił Czarzasty.

- Nie kręci mnie władza, ale jeżeli zawód polityka polega na tym, żeby wprowadzać swoje marzenia i marzenia elektoratu, który również ma podobne marzenia, to w tym sensie kręci mnie władza - wskazał.

"Nie wszystko od razu"

Czarzasty został także zapytany o projekty ustaw dotyczące asystencji osobistej, legalizacji aborcji i związków partnerskich. - Asystencja osobista jest w tej chwili na rządzie, zaraz wchodzi - mówił Czarzasty.

Przekazał też, że w przeciągu dwóch, trzech tygodni do Sejmu ma trafić projekt dotyczący związków partnerskich.

- Mamy taki plan, żeby do końca tego roku weszły na posiedzenie Sejmu. W momencie, kiedy wejdą na posiedzenie Sejmu do końca roku, zamkniemy tę sprawę - mówił o ustawie o związkach partnerskich.

Jak przekazał, następna w kolejności będzie ustawa dotycząca aborcji. - Zrobiliśmy dużo, nie wszystko od razu. To są trudne tematy - ocenił, podkreślając, że "jesteśmy w połowie kadencji".

