Burza wokół baneru na Marszu Niepodległości. Ministra i posłowie komentują

"Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!". Transparent na trasie Marszu Niepodległości w 2025 roku
Motocykliści na czele Marszu Niepodległości
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
"Trafny przekaz" czy "drwina z ludzi posiadających zwierzęta"? Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) wywołał falę komentarzy, publikując i chwaląc zdjęcie baneru z hasłem: "Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!". Poseł Łukasz Litewka skomentował wpis, publikując przerobioną wersję hasła. Głos zabrali także inni politycy.
  • Zdjęcie baneru zostało wykonane podczas Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
  • Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się do wpisu Bosaka, publikując zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z kotem.
  • Poseł Łukasz Litewka pokazał na rysunku "prawdziwą szczęśliwą polską rodzinę", w której "miejsce jest dla każdego".

"Na Marszu Niepodległości nie brakuje trafnego przekazu. Bez młodego pokolenia nie ma przyszłości, a rodzina to fundament silnego narodu" - napisał Krzysztof Bosak pod zdjęciem, które udostępnił we wtorek po południu na Facebooku i platformie X (dawnym Twitterze).

Na zdjęciu widoczny jest baner z logo Młodzieży Wszechpolskiej rozwieszony nad trasą Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy. "Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!" - napisano na płachcie z wizerunkiem kobiety z czerwonym piorunem, pchającej wózek dziecięcy z psem. "Trwa katastrofa demograficzna, a wskaźnik urodzeń w Polsce wynosi dramatyczne 1,16! Demografia to przyszłość!" - czytamy.

Wpis wicemarszałka Sejmu odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Tylko na Facebooku w ciągu niespełna doby post zebrał 16 tys. reakcji i ponad 1700 komentarzy. Część komentujących pochwaliła treść baneru, zauważając, że w Polsce rodzi się zbyt mało dzieci, wiele osób podkreśliło jednak, iż twierdzenie, że Polacy nie chcą mieć dzieci nie jest prawdziwe, a łączenie rzekomej niechęci z faktem posiadania psa czy kota nie jest słuszne. "Nie wpadajmy w absurdy, zwierzęta nie są nic winne temu, jakich właściciel dokonuje wyborów" - napisała jedna z osób komentujących zdjęcie zamieszczone przez Bosaka.

Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte
Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte

Klaudia Kamieniarz

"Kotki i psiecka" na banerze. Politycy komentują

Post wicemarszałka skomentowali także politycy. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) opublikowała na portalu X fotografię Jarosława Kaczyńskiego z kotem, podpisując ją: "Panowie też mają kotki i psiecka".

Była ministra do spraw równości i sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula (Lewica) skomentowała treść baneru, pytając retorycznie na Facebooku: "W taki sposób chcecie zachęcać Polaków to posiadania dzieci? Czym to to się różni od idiotycznych artykułów medialnych hejtujących i obrzydzających macierzyństwo czy rodzicielstwo?".

"Jak się zmieszczą w życiu dzieci, to kot czy pies, też pewnie się zmieszczą. (Jeśli ktoś lubi). Szczególnie jeśli nie będą musieli żyć w patokawalerce" - oceniła polityczka we wcześniejszej części wpisu. Dodała też pytanie: "Czy wszyscy mężczyźni biorący dziś udział w marszu, spełnili swój prodemograficzny obowiązek? Dlaczego oni nie są rozliczani z ilości posiadanych dzieci?".

Poseł Łukasz Litewka (Lewica) zamieścił na Facebooku zdjęcie z banerem, przerabiając jego treść na: "Kotki i psiecka nic nie mają do dziecka!". Zdaniem polityka baner, którego zdjęcie pokazał Bosak, "drwił z ludzi posiadających zwierzęta, a same czworonogi uznał za jedną z przyczyn tego, że Polki nie chcą mieć dzieci".

"Mógłbym napisać wiele, mógłbym wyśmiać i chyba nigdy nie zrozumiem autorów tamtego banneru, ale wiecie co? Nie ma sensu, zrobiłem za to coś innego" - kontynuował Litewka. "Hey Polsko, poprawiłem. W prawdziwej szczęśliwej polskiej rodzinie, miejsce jest dla każdego" - czytamy w zakończeniu wpisu.

Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu

Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu

WARSZAWA
Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście

Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście

WARSZAWA

Autorka/Autor: Maciej Wacławik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Krzysztof BosakKatarzyna KotulaKatarzyna Pełczyńska-NałęczŁukasz LitewkaŚwięto NiepodległościDemografia
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
