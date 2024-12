Na świat przyszedł 4 stycznia 1937 roku we Lwowie . Przygodę z mediami rozpoczął jeszcze na studiach, podejmując pracę w radiowęźle Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Następnie związał się z Radiem Katowice i lokalnym ośrodkiem Telewizji Polskiej. W 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i rozpoczął pracę w TVP w stolicy.

W latach 60. i 70. był jedną z najważniejszych osób dla polskiej telewizji. Realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. Miał niezwykły talent. Z TVP był związany do stanu wojennego. Odszedł z niej w 1982 roku. Rok później poznał Jana Wejcherta, biznesmena, wraz z którym niedługo później założył grupę ITI. Ta współpraca w 1997 roku doprowadziła do powstania TVN, a następnie utworzenia pierwszej stacji informacyjnej w Polsce, tj. TVN24. Walter był prezesem TVN do 2001 roku. W zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do roku 2012.