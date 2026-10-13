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Polska

"Hitler też został wybrany przez Niemców". Szokujące porównanie Mariusza Błaszczaka

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Błaszczak o wyborze Macieja Berka na sędziego: w Niemczech Hitler też został wybrany przez Niemców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Mariusz Błaszczak przekonywał, że mówienie o demokratycznym wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego to "sposób myślenia typowy dla państw totalitarnych". Na uwagę, że Maciej Berek został wybrany na sędziego TK zgodnie z prawem przez Sejm, odparł: - Przecież w Niemczech Hitler też został wybrany przez Niemców.

We wtorek Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy - wydała opinię dotyczącą uprawnień prezydenta w sprawie ślubowania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Komisji prezydent powinien "niezwłocznie" je odbierać, "nie roszcząc sobie prawa" do kontroli poprawności procesu, w którym dana osoba została wybrana. W sytuacji, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania, zdaniem Komisji Weneckiej należy umożliwić osobom wybranym przez Sejm złożenie ślubowania w inny sposób.

Błaszczak: to jest sposób myślenia typowy dla państw totalitarnych

Według szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka, orzeczenia Komisji Weneckiej "są niewiarygodne". - W Komisji Weneckiej jest pan Wojciech Sadurski. To pan, który uczestniczy w życiu politycznym, atakując prezydenta, atakując opozycję - wskazał Błaszczak. Przekonywał, że "Komisja Wenecka opowiedziała się po stronie sporu politycznego, po tej samej stronie, po której stoi Donald Tusk".

Sadurski - konstytucjonalista, profesor i od marca tego roku członek Komisji Weneckiej - poinformował wcześniej, że "nie brał formalnie udziału w przygotowaniu ani w głosowaniu" nad opublikowaną we wtorek opinią.

- Co będzie dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? - zapytała Błaszczaka dziennikarka TVN24 Agata Adamek.

- Trzeba przestrzegać prawo obowiązujące w naszym kraju - odparł Błaszczak. Jak dodał, "pan prezydent stoi na straży prawa, a prawo i konstytucję łamie Donald Tusk". Przekonywał, że wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek "nie spełnia kryterium podstawowego, a więc nie potrafi udowodnić, że przez 10 lat pełnił rolę radcy prawnego".

Adamek zwróciła wtedy uwagę, że Berek został wybrany do Trybunału przez sejmową większość zgodnie z prawem.

-  To jest taki sposób myślenia typowy dla państw totalitarnych - powiedział Błaszczak. - Przecież w Niemczech Hitler też został wybrany przez Niemców, a potem w Norymberdze... - powiedział.

- W głowie mi się to nie mieści, że można porównać demokratyczny, parlamentarny proces wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego do tego, co działo się w faszystowskich Niemczech - zareagowała Adamek.

-  To już są pani zdolności do wyobraźni, takie albo inne. Ale jak siłą przejmowali telewizję publiczną, to bardzo mi przykro, że przekracza to pani zdolności - odparł Błaszczak. - Twierdzę, że prezydent stoi na straży konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i dzięki temu Polska jeszcze jakieś fragmenty praworządności zachowuje. A praworządność niszczy Donald Tusk i jego koalicja - powtórzył. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Mariusz BłaszczakTrybunał KonstytucyjnyKarol NawrockiPrawo i Sprawiedliwość
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