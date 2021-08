Bartłomiej Sienkiewicz na temat wniosku o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi, szefowi NIK

O sytuacji wokół prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i wniosku o uchylenie mu immunitetu mówił w "Faktach po Faktach" poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. - W tej chwili Marian Banaś ujawnia krok po kroku prawdę o rządach PiS-u, dlatego jest tak w PiS-ie znienawidzony i dlatego robią wszystko, żeby go odwołać - ocenił. Dodał, że działania partii rządzącej wobec szefa NIK "to są właściwie takie porachunki mafijne".

Syn szefa NIK Jakub Banaś oraz dyrektor krakowskiej Izby Administracji Skarbowej Tadeusz G. zostali w ubiegłym tygodniu zatrzymani przez CBA w związku ze śledztwem, które w początkowej fazie dotyczyło składania fałszywych oświadczeń majątkowych przez Mariana. Obaj zatrzymani oraz żona Jakuba Banasia usłyszeli zarzuty. Ponadto w dniu zatrzymania Banasia juniora prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałek Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariana Banasia.

Według Sienkiewicza, PiS wydaje wojnę Marianowi Banasiowi. - Uderza w jego rodzinę, nagle się znajdują zarzuty dla jego syna. To są właściwie takie porachunki mafijne - ocenił.

Bartłomiej Sienkiewicz o wniosku o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi, szefowi NIK

- Szef NIK-u za pomocą kontrolerów, którzy zjedli zęby na tych kontrolach przez kilkadziesiąt lat, pokazuje w tej chwili, jak rząd oszukuje Polaków, jak chowa pieniądze budżetowe poza budżetem - mówił gość TVN24. Jak ocenił, "w tej chwili Marian Banaś ujawnia krok po kroku prawdę o rządach PiS-u, dlatego jest tak w PiS-ie znienawidzony i dlatego robią wszystko, żeby go odwołać".

Sienkiewicz mówił również, jak jego środowisko polityczne zachowa się podczas ewentualnego głosowania w Sejmie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu szefowi NIK. By do tego doszło, potrzebna jest bezwzględna ustawowa liczba głosów (231). - Jeśli dojdzie do tego głosowania, na pewno będziemy przeciw, bo nie jesteśmy od tego, aby pomagać PiS-owi w jego kłopotach - świadczył poseł Koalicji Obywatelskiej.