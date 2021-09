Marian Banaś w Sejmie o wyborach kopertowych i wynikach kontroli NIK

- NIK negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych na prezydenta z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Przy czym, co warto podkreślić, ocena ta nie odnosiła się do samej celowości i słuszności przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w trybie korespondencyjnym - powiedział szef NIK.

Banaś o wyborach kopertowych: Morawiecki przekroczył uprawnienia, Dworczyk nie dopełnił obowiązków

Banaś: Prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie poczty i PWPW. Zaskarżymy te decyzje

Banaś przypomniał, że analiza ustaleń dokonanych przez kontrolerów NIK dała podstawę do złożenia zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez zarządy kontrolowanych spółek - Poczty Polskiej i PWPW, premiera, szefa KPRM, ministra aktywów państwowych oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Banaś wchodzi na mównicę, posłowie PiS wychodzą z sali

Grzegorz Lorek: priorytetem rządu było zapewnienie bezpieczeństwa obywateli

Małgorzata Kidawa-Błońska: z raportu NIK wyłania się pokaz niekompetencji rządu

Przemysław Koperski: koperta stała się symbolem tej władzy

Paszyk: raport NIK w sprawie wyborów kopertowych jest miażdżący

Krzysztof Paszyk z klubu Koalicji Polskiej-PSL wyraził "uznanie dla kontrolerów NIK, za to, że mimo bezwzględnej presji ze strony władzy, obelżywych ataków podjęli próbę rzetelnego skontrolowania tego, co przyjęto nazywać wyborami kopertowymi".

Według posła raport NIK "nie zrobi większego wrażenia na przedstawicielach władzy", ale przekonywał, że przyjdzie czas na powołanie komisji śledczej, która "rozliczy każdego z wszelkich zaniedbań, które znalazły się w tym raporcie". Przekonywał także do konieczności rozliczeń innych spraw, uznając raport NIK o wyborach jedynie za "zaczyn do oceny stanu państwa".

Hanna Gill-Piątek: zgromadzona przez kontrolerów wiedza będzie kiedyś bezcenna

Michał Wypij: wybory kopertowe to marnotrawstwo publicznych pieniędzy

Poseł Michał Wypij z koła Porozumienie podkreślił, że "tak zwane wybory kopertowe to marnotrawstwo publicznych pieniędzy". W jego opinii, działanie rządu i Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie to "zdrada wobec wszystkich tych, którzy uwierzyli, że Zjednoczona Prawica jest tym ugrupowaniem, które zawsze wybierze interes państwa przed partyjnym".

Banaś: można było przeprowadzić wybory zgodnie z prawem

Po pytaniach posłów ponownie głos zabrał Marian Banaś. Powiedział, że "w opinii departamentu prawnego KPRM były przedstawione alternatywne rozwiązania do decyzji premiera, na przykład ogłoszenie stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego, albo rozważenia zmian w konstytucji". – A więc można było przeprowadzić wybory zgodnie z prawem i o to głównie chodzi – zauważył szef NIK.

Banaś: sami państwo oceńcie, czy były jakieś naciski

- Jeśli chodzi o ewentualne naciski na kontrolerów, to pragnę zaznaczyć, że kontrolerzy NIK zaobserwowali trudności w otrzymywaniu żądanych dokumentów, co sprawiło, że kontrole nie należały do łatwych. Natomiast chcę podkreślić, że przed konferencją (w sprawie wyników kontroli-red.), którą wtedy żeśmy zorganizowali, pojawił się SMS, mail do delegatur NIK, do centrali, że mój syn rzekomo chce popełnić samobójstwo. Więc państwo sami oceńcie, czy tutaj miały miejsce jakieś naciski, czy ich nie było – mówił prezes NIK.