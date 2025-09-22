Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Pada. Leje. Oberwanie chmury. Na tartanie tokijskiego stadionu kałuże, w takich warunkach skakać nie sposób. Konkurs zostaje przerwany. A Żodzik szykowała się akurat do pierwszej próby na wysokości 200 cm, do ataku na rekord życiowy. Przed nią, kiedy pogoda była jeszcze znośna, nad poprzeczką przefrunęła tylko Australijka Nicola Olyslagers.