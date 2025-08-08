Belka: Nawrocki to taki Duda w okresie "trumpowskim"

Belka o orędziu Nawrockiego: nic mnie nie zaskoczyło Źródło: TVN24

W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął swoją prezydenturę. Wygłosił także pierwsze przemówienie w roli głowy państwa, w którym skrytykował obecny rząd, mówił o swojej pierwszej inicjatywie ustawodawczej, zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej. Wyraził też gotowość do prac nad projektem nowej konstytucji.

Belka o orędziu Nawrockiego: nic mnie nie zaskoczyło

Marek Belka w powiedział w "Jeden na jeden", że w przemówieniu Nawrockiego nic go nie zaskoczyło. - Dokładnie się tego spodziewałem - stwierdził, dodając jednak, że pozytywnie zdziwiony był elokwencją nowego prezydenta.

Zdaniem Belki kohabitacja na linii rząd Tuska-prezydent Nawrocki będzie inna niż dotychczasowa z prezydentem Dudą. - Nawrocki to jest taki Duda w okresie "trumpowskim". Mówiąc krótko, to taki ton, jaki nadał Donald Trump: trzeba inaczej się zachowywać, nie mieć żadnych oporów, jeśli chodzi o wygłaszanie opinii. W efekcie ta kohabitacja będzie bardzo trudna - ocenił.

Belka wyraził opinię, że postulat, który zgłosił Nawrocki o zmianie konstytucji jest słuszny, z tym że "ona powinna iść w zupełnie innym kierunku, kierunku przyjętym w takich krajach jak Niemcy czy Włochy, czyli prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe i nieposiadający żadnych ważnych kompetencji". - Jeśli prezydent jest z tego obozu, co rząd to staje się przysłowiowym długopisem, a jeśli jest odwrotnie to niszczy. I to właśnie obiecał w orędziu Nawrocki - że będzie niszczył - powiedział Belka.

Powody do obaw Tuska i Kaczyńskiego

Pytany, czy u progu prezydentury Nawrockiego więcej powodów do obaw ma Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk, Belka odparł: - Oczywiście, że Tusk, bo działania prezydenta wkraczają w kompetencje rządu i będzie starał się go paraliżować.

- Powiedział to, że jego celem jest upadek rządu Tuska - przypomniał Belka.

Jak stwierdził, z punktu widzenia Kaczyńskiego Nawrocki też jest problematyczny, bo wyrasta mu nowy lider w obozie prawicowym. - Przede wszystkim Karol Nawrocki to nie jest prawica, tylko ultraprawica i to raczej o kolorze brunatnym - dodał.