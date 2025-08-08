Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Belka: Nawrocki to taki Duda w okresie "trumpowskim"

pc
Belka o orędziu Nawrockiego: nic mnie nie zaskoczyło
Źródło: TVN24
Kohabitacja między rządem Donalda Tuska a kancelarią prezydencką Karola Nawrockiego będzie wyglądała inaczej niż za czasów Andrzeja Dudy - ocenił w "Jeden na jeden" Marek Belka, były premier i były szef NBP. - Nawrocki to jest taki Duda w okresie "trumpowskim". W efekcie ta kohabitacja będzie bardzo trudna - dodał.

W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął swoją prezydenturę. Wygłosił także pierwsze przemówienie w roli głowy państwa, w którym skrytykował obecny rząd, mówił o swojej pierwszej inicjatywie ustawodawczej, zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej. Wyraził też gotowość do prac nad projektem nowej konstytucji. 

Najważniejsze punkty orędzia Nawrockiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najważniejsze punkty orędzia Nawrockiego

Belka o orędziu Nawrockiego: nic mnie nie zaskoczyło

Marek Belka w powiedział w "Jeden na jeden", że w przemówieniu Nawrockiego nic go nie zaskoczyło. - Dokładnie się tego spodziewałem - stwierdził, dodając jednak, że pozytywnie zdziwiony był elokwencją nowego prezydenta.

Zdaniem Belki kohabitacja na linii rząd Tuska-prezydent Nawrocki będzie inna niż dotychczasowa z prezydentem Dudą. - Nawrocki to jest taki Duda w okresie "trumpowskim". Mówiąc krótko, to taki ton, jaki nadał Donald Trump: trzeba inaczej się zachowywać, nie mieć żadnych oporów, jeśli chodzi o wygłaszanie opinii. W efekcie ta kohabitacja będzie bardzo trudna - ocenił.

Belka wyraził opinię, że postulat, który zgłosił Nawrocki o zmianie konstytucji jest słuszny, z tym że "ona powinna iść w zupełnie innym kierunku, kierunku przyjętym w takich krajach jak Niemcy czy Włochy, czyli prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe i nieposiadający żadnych ważnych kompetencji". - Jeśli prezydent jest z tego obozu, co rząd to staje się przysłowiowym długopisem, a jeśli jest odwrotnie to niszczy. I to właśnie obiecał w orędziu Nawrocki - że będzie niszczył - powiedział Belka.

Powody do obaw Tuska i Kaczyńskiego

Pytany, czy u progu prezydentury Nawrockiego więcej powodów do obaw ma Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk, Belka odparł: - Oczywiście, że Tusk, bo działania prezydenta wkraczają w kompetencje rządu i będzie starał się go paraliżować.

- Powiedział to, że jego celem jest upadek rządu Tuska - przypomniał Belka.

Jak stwierdził, z punktu widzenia Kaczyńskiego Nawrocki też jest problematyczny, bo wyrasta mu nowy lider w obozie prawicowym. - Przede wszystkim Karol Nawrocki to nie jest prawica, tylko ultraprawica i to raczej o kolorze brunatnym - dodał.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Marek BelkaKarol NawrockiNBPPrezydent RPTVN24Jeden na jeden
Czytaj także:
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili mężczyźnie pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
WARSZAWA
Andrzej Duda
Giertych chce śledztwa wobec Dudy. "W związku z utratą immunitetu"
Rosyjskie manewry Zapad we wrześniu 2017 roku
Rok 2027. Co to za data i czy oznacza wojnę?
Maciej Michałek
Karol Nawrocki
"To jest próba sabotażu i wywrócenia nie tylko sceny politycznej, ale polskiej gospodarki"
BIZNES
Kierowca dwukrotnie przejechał autem po mężczyźnie
Wjechał w znajomego i dwa razy po nim przejechał. "Nie miałem zamiaru zrobić mu krzywdy"
Lublin
Walka z pożarem Canyon Fire
Ogień rozprzestrzenia się z "alarmującą szybkością". Ewakuacje niedaleko Los Angeles
METEO
Vladimir Putin
Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego
Świat
imageTitle
Trener Rakowa musiał tłumaczyć się nie tylko z porażki
EUROSPORT
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Obecnego szefa nazywa "kretynem". Czy nowy utrzyma utrzyma niezależność?
BIZNES
imageTitle
Niespodzianka w finale. 18-latka królową Montrealu
EUROSPORT
Kontenery PCK (zdjęcie ilustracyjne)
PCK wycofuje pojemniki, państwo nie widzi problemu
Natalia Szostak
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
WARSZAWA
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem
Po spotkaniu z Putinem rozmawiał z sojusznikami
Świat
imageTitle
Tu rodzą się talenty. Rekordowa frekwencja w Tour de Pologne Junior
EUROSPORT
imageTitle
Szok w Barcelonie. Czołowy obrońca bliski odejścia
EUROSPORT
lotto shutterstock_2243440457
Wysoka wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
BIZNES
Wróci upał i burze
Prognoza zagrożeń IMGW. Upały coraz bliżej
METEO
Problem ze szczurami przy bloku na Woli
"Myślała, że dokarmia koty". Korzystały szczury i jest duży problem
WARSZAWA
imageTitle
Aktualna mistrzyni świata zakończyła karierę
EUROSPORT
Izraelskie pojazdy wojskowe w Strefie Gazy - widok od strony izraelskiej granicy z enklawą (3 sierpnia 2025 r.)
Chcą pełnej okupacji Strefy Gazy. Media: izraelski rząd poparł plan
Świat
imageTitle
Boniek zażartował z występu Legii
EUROSPORT
Puste butelki po alkoholu
Coraz więcej takich zwolnień lekarskich. Biją na alarm
Afryka, Niger
Ponad 600 milionów ludzi żyje tam bez prądu. Obraz nierówności
Świat
Protesty ultraortodoksyjnych żydów w Tel Awiwie (6.08.2025)
"Prędzej umrzemy, niż zaciągniemy się do wojska". Protestują
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Miasto "nękane przez brutalną przestępczość". Trump podjął decyzję
Świat
Wołodymyr Zełenski
Seria międzynarodowych rozmów Zełenskiego
Świat
Karol Nawrocki podczas spotkania w Kaliszu. Zdjęcie z 7 sierpnia
Projekt Nawrockiego, rozmowy w sprawie Ukrainy, tragedia w Tatrach
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, lato
Będą chmury, ale temperatura dopisze. Pogoda na dziś
METEO
638902021624700159aa
Niewykorzystane sytuacje Rakowa. Bolesna porażka w eliminacjach
EUROSPORT
Władimir Putin
Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica