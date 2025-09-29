Przydacz rozmawiał z wysłannikiem Trumpa. O "sytuacji w regionie"

O spotkaniu szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej z Kelloggiem KPRP poinformowała w serwisie X. "Rozmowa dotyczyła relacji polsko-amerykańskich oraz sytuacji w regionie - z uwzględnieniem Ukrainy, Rosji i Białorusi" - podkreśliła KPRP. Do wpisu dołączono zdjęcie ze spotkania.
Wcześniej Kellogg podziękował Przydaczowi za "głęboką dyskusję". "Pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Polski Karola Nawrockiego sojusz USA-Polska jest silniejszy niż kiedykolwiek" - ocenił we wpisie opublikowanym w tym samym serwisie.
Kellogg bierze udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum poświęconej tematyce bezpieczeństwa Europy i świata. W panelach dyskusyjnych uczestniczą politycy, wojskowi i eksperci z obszaru bezpieczeństwa z 80 krajów.
