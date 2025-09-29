Przydacz rozmawiał z wysłannikiem Trumpa. O "sytuacji w regionie"

Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa Źródło: Reuters

O spotkaniu szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej z Kelloggiem KPRP poinformowała w serwisie X. "Rozmowa dotyczyła relacji polsko-amerykańskich oraz sytuacji w regionie - z uwzględnieniem Ukrainy, Rosji i Białorusi" - podkreśliła KPRP. Do wpisu dołączono zdjęcie ze spotkania.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej @marcin_przydacz spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Prezydenta USA ds. Ukrainy gen. Keithem Kelloggiem.



Rozmowa dotyczyła relacji polsko–amerykańskich oraz sytuacji w regionie – z uwzględnieniem Ukrainy, Rosji i Białorusi. pic.twitter.com/fN7VVIROxh — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 29, 2025

Wcześniej Kellogg podziękował Przydaczowi za "głęboką dyskusję". "Pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Polski Karola Nawrockiego sojusz USA-Polska jest silniejszy niż kiedykolwiek" - ocenił we wpisie opublikowanym w tym samym serwisie.

Great visit in Warsaw today with National Security Advisor @marcin_przydacz. Under the leadership of @POTUS and President @NawrockiKn, the U.S. - Poland alliance is as strong as ever. Thanks for the in depth discussion this afternoon. pic.twitter.com/a3licK1hfm — Keith Kellogg (@generalkellogg) September 29, 2025

Kellogg bierze udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum poświęconej tematyce bezpieczeństwa Europy i świata. W panelach dyskusyjnych uczestniczą politycy, wojskowi i eksperci z obszaru bezpieczeństwa z 80 krajów.

