"Gigantyczna kwota" trafiła do powodzian. Kierwiński: teraz rozpoczną odbudowę

Kierwiński: wszyscy, którzy złożyli swoje wnioski, dostali wypłaty Źródło: TVN24

- Przekazaliśmy na tereny powodziowe już teraz prawie cztery miliardy złotych. To jest gigantyczna kwota - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński. Zapewnił, że "wszyscy, którzy złożyli wnioski, dostali wypłaty".

Kierwiński mówił o sytuacji na terenach, które ucierpiały w powodzi we wrześniu zeszłego roku. Ocenił, że "bardzo wiele się zmieniło". - Uruchomiliśmy właściwie całą infrastrukturę krytyczną, niezbędną do tego, aby normalnie można było tam funkcjonować - dodał.

- Dziś na przykład byłem nie tylko w Głuchołazach, gdzie pokazywaliśmy projekt nowego mostu, ale byłem w Tułowicach, gdzie przekazujemy 20 milionów na oczyszczalnię ścieków, która pozwala w sposób normalny funkcjonować tej miejscowości, bo od kilku miesięcy ta oczyszczalnia działa w trybie awaryjnym - wskazał.

- Przekazaliśmy ponad 100 milionów na samej Opolszczyźnie, aby uruchomić oczyszczalnię w Paczkowie i dać też możliwość rozbudowy tej oczyszczalni - kontynuował.

Kierwiński: wszyscy, którzy złożyli swoje wnioski, dostali wypłaty

Minister mówił też o wsparciu dla powodzian. Zapewnił, że "wszyscy, którzy złożyli wnioski, dostali wypłaty". - Pewnie jest tam promil tych rzeczy, gdzie jeszcze toczą się odwołania, gdzie ludzie nie godzą się z opiniami lokalnych komisji gminnych, które szacowały wysokość strat, ale co do zasady każdy wniosek odrabiany jest na bieżąco, pieniądze trafiają do ludzi - powiedział.

Dodał, że "teraz ludzie będą rozpoczynali odbudowę". Przekazał, że równolegle mogą korzystać z innych programów, które zostały uruchomione. - Na przykład ponad 300 milionów ze środków europejskich w ramach programu Czyste Powietrze - wskazał.

- Przekazaliśmy na tereny powodziowe już teraz prawie cztery miliardy złotych - na zasiłki, na odbudowę infrastruktury, na wsparcie szkół, na odbudowę przedszkoli - podkreślił.

Ocenił, że "to jest gigantyczna kwota". - Jak rozmawiam z samorządowcami, to oni mówią, że nigdy przy poprzednich powodziach nie było tak wysokiego wsparcia i warto o tym mówić, choć pewnie są jeszcze pewnie także takie miejsca, gdzie jeszcze dodatkowo pomoc będzie niezbędna - powiedział Kierwiński.

"W drugiej turze czeka nas ciężki bój o każdy głos"

Kierwiński odniósł się także do wyborów prezydenckich, które odbędą się 18 maja. Zapytany, z kim jego zdaniem kandydat KO Rafał Trzaskowski spotka się w drugiej turze, ocenił, że z kandydatem PiS Karolem Nawrockim. Na uwagę, że w jego partii są osoby, które uważają, że z Trzaskowskim może wejść do drugiej tury kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, odpowiedział: - Rzeczywiście są tacy, którzy uważają, że Menzten doścignie Nawrockiego.

Zdaniem Kierwińskiego "PiS ma zdolność mobilizacji swojego elektoratu i Nawrocki wejdzie do drugiej tury". - W drugiej turze czeka nas ciężki bój o każdy głos, ale jestem spokojny, jeśli chodzi o wynik tego boju - dodał.