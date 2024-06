"Nasi koalicjanci mają o czym myśleć"

- To jest głównie pytanie nie do nas, tylko do naszych koalicjantów z Koalicji 15 października - jaki oni mają pomysł na siebie, zarówno po tej centroprawicowej stronie Trzeciej Drogi, jak i tej zdecydowanie lewicowej Lewicy. My nie możemy im niczego narzucać. Jestem specjalistą spraw międzynarodowych, to jest tak jak z rolą Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy liderem, tylko im rzadziej o tym mówimy, tym większe mamy możliwości działania. I tak jest też w tej koalicji - wszyscy muszą uznać, że my jesteśmy liderem, bo jesteśmy kilkakrotnie więksi niż przyjaciele koalicjanci, ale my nie powinniśmy narzucać linii politycznej - uważa Bosacki.