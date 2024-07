Mamy całe uzasadnienie sądu w sprawie Romanowskiego

"Prokurator Prokuratury Krajowej złożył wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego Marcina Romanowskiego. Sąd pragnie zauważyć, że w sprawie występuje negatywna przesłanka procesowa określona w art. 17 § 1 pkt 10 kpk, tj. brak wymaganego zezwolenia na ściganie. Podejrzany Marcin Romanowski jest członkiem (zastępcą) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy od 22 stycznia 2024 r. Jak wynika z opublikowanego pisma Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Theodorosa Rosopoulosa z dnia 16.07.2024 r., opublikowanego w mediach w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych, oraz złożonego do akt w dniu dzisiejszym skierowanego do Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni, podejrzany Marcin Romanowski objęty jest immunitetem wynikającym z art. 15 Układu Ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy. Z treści pisma Przewodniczącego ZPRE wynika wprost, iż jeżeli władze krajowe zostaną poinformowane o tym, że członek korzysta z immunitetu powinny one zawiesić postępowanie sądowe do czasu zniesienia immunitetu przez Zgromadzenie Parlamentarne. Nadto w piśmie tym wskazano, że każdy organ krajowy składający wniosek o uchylenie immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego w odniesieniu do swojego własnego parlamentu krajowego musi również złożyć wniosek do Zgromadzenia o uchylenie immunitetu. Opinie prawne załączone do akt przez prokuratora w swej treści wskazują że ostateczna decyzja o tym czy czyn podlega ochronie immunitetowej wynikającej z przepisów prawa Rady Europy należy do sądu rozpatrującego sprawę. Sąd stoi na stanowisku, że w zaistniałej sytuacji zasadnym jest respektowanie stanowiska wyrażonego przez Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy a niewątpliwe rozbieżności prawne dotyczące kwestii ochrony immunitetowej należy rozstrzygnąć na korzyść podejrzanego. Z tych względów uznać należy, iż wniosek prokuratora dotknięty jest wskazaną negatywną przesłanką procesową określoną w art. 17 § 1 pkt 10 kpk. W tej sytuacji bezprzedmiotowym jest odnoszenie się do pozostałych kwestii wskazanych we wniosku dotyczących zasadności stosowania bądź nie wnioskowanego środka zapobiegawczego."