Cień afery GetBack nad zmianami w służbach specjalnych

Temat zmian personalnych w największej polskiej służbie specjalnej pojawił się niespodziewanie we wtorek.

Do skutecznego procesu powoływania szefów i wiceszefów niezbędna jest opinia parlamentarnej komisji do spraw służb specjalnych. W publicznie dostępnym programie dzisiejszych prac "speckomisji" znalazł się m.in. enigmatyczny punkt: "zaopiniowanie wniosku Ministra-Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych w sprawie powołania zastępcy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

- Jestem zaskoczony, nie wiem nic. Nie dyskutowaliśmy wcześniej takich pomysłów, nawet nieoficjalnie - mówi tvn24.pl jeden z doradców komisji.

Dynamiczna, skuteczna, ale...

Według kilku naszych źródeł, chodzi o kandydaturę Małgorzaty Żochowskiej, która od dwóch lat pracuje w roli dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii premiera.

- Dynamiczna, bywa wręcz brutalna, ale zawsze skuteczna - to opinia jednego z funkcjonariuszy, który współpracował z nią na różnych szczeblach kariery.