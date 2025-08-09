Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Skoczkini i modelka. Z bólu nie mogła spać, z trudem chodziła

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Maja Słodzińska chce skakać bardzo wysoko. I zostać olimpijką
Maja Słodzińska chce skakać bardzo wysoko. I zostać olimpijką
Źródło: Tytus Żmijewski/PAP
Dziewiętnaste urodziny obchodzić będzie niebawem, 29 sierpnia. Szczecinianka. Skoczkini wzwyż, z ambicjami olimpijskimi. Modelka, półfinalistka programu Top Model. Problemów w tej krótkiej karierze nie brakowało. - Dzisiaj mogę trenować, a przede wszystkim mogę chodzić - mówi Maja Słodzińska, która w Tampere awansowała właśnie do niedzielnego finału lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 20.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Maja Słodzińska ma 18 lat i jest obiecującą skoczkinią wzwyż.
  • Obecnie jest na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat, gdzie zakwalifikowała się do finału swojej dyscypliny.
  • Na co dzień sport łączy z pracą na wybiegu.
  • To również półfinalistka programu Top Model.
  • Opowiada m.in. o tym, skąd w jej życiu wzięła się lekkoatletka i jakie miała problemy zdrowotne, które zahamowały jej karierę.
  • CZYTAJ WIĘCEJ O SPORCIE TUTAJ

Warunki fizyczne do skakania nad poprzeczką idealne - 184 centymetry wzrostu. Klub - UKS OSoT Szczecin, trener - Marek Ferfet. Maja mieszka i w mieście rodzinnym, i w Warszawie - ponieważ zajmuje się także modelingiem. A tak naprawdę ciągle i tak jest w podróży. Ciągle w biegu - życie na walizkach. Teraz w Finlandii, w Tampere, na najważniejszej dla niej imprezie sezonu.

"Przysłowiowy patyczak"

Wszędzie było jej pełno, od zawsze. A to tańczyła, a to pływała, a to biegała. Pani wuefistka zabrała ją na Czwartki Lekkoatletyczne - zawody sportowe dla dzieci organizowane w całej Polsce. - I tam zostałam zauważona ze względu na ten mój wzrost. Miałam 11 lat, ale wzrostem już się wyróżniałam - opowiada Maja. - Wypatrzył mnie pan Ferfet, zaproponował treningi w klubie. Poszłam i zostałam, do dziś. Trenerowi sportowo zawdzięczam najwięcej, a bardzo pomaga mi także życiowo.

Dlaczego została? Co do sportu, do lekkoatletyki, przyciągało ją tak bardzo? Wyjaśnienia są dokładne. Precyzyjne. - Na początku trening był ogólnorozwojowy, zajmowałam się chyba wszystkim. Potem, w kategorii do lat 16, startowałam w mistrzostwach Polski w wieloboju. Aż stanęło na skoku wzwyż. To konkurencja, w której warunki fizyczne odgrywają niesamowicie ważną rolę, najlepiej być wysokim i szczupłym - taki przysłowiowy patyczak. Skok wzwyż jest trudny do opanowania, dużo jest elementów, które należy złożyć w całość. Tak naprawdę człowiek uczy się techniki cały czas. Mnie najbardziej podoba się w nim to, że nie ma nudy, trening jest bardzo urozmaicony - i szybkość, i skoczność, i dłuższe odcinki, i siłownia. Samo skakanie tak naprawdę tylko co jakiś czas. Ja to uwielbiam, każdy z tych elementów, każde z tych zajęć. Naprawdę uwielbiam - za różnorodność, za to, że lekkoatletyka to prawdziwa "królowa sportu".

"A tu klops"

Rekord życiowy - 182 centymetry, ustanowiony, kiedy lat miała 16. Czasu minęło zatem dużo. Dlaczego progresji nie ma?

- Doznałam kontuzji w grudniu 2023 roku. Dyskopatia, ból zaczął promieniować do biodra - wyjaśnia Maja. - Przez cztery miesiące robiliśmy USG i nic niepokojącego nie wychodziło. A bolało i bolało. W końcu z doktorem kadry zdecydowaliśmy się na rezonans. I wyszła dyskopatia w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Ból czasami budził mnie w nocy, nie mogłam spać. Nie mogłam wykonywać podstawowych czynności, schylać się czy kucać - takie życiowe, podstawowe sprawy, o sporcie nie wspominając.

Maja Słodzińska, skoczkini wzwyż i modelka
Maja Słodzińska, skoczkini wzwyż i modelka
Źródło: instagram.com/maja__slodzinska/?hl=pl
Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
Szachy są dyscypliną o ogromnych tradycjach
Turniej szachowy sztucznych inteligencji. Zaskoczenie w finale
BIZNES
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Pożar stajni z końmi w miejscowości Kępa Oborska (zdj. ilustracyjne)
Nocny wybuch w mieszkaniu. "Reakcja chemiczna nieznanych substancji"
Poznań
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Urlopowy plan runął. Nie zawsze ty za to zapłacisz
Polska
Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Tragiczny wypadek. Jeden kierowca był pijany, drugi nie przeżył
Łódź
imageTitle
Tour de Pologne amatorów, a między nimi gwiazda światowego formatu
EUROSPORT
Auto uderzyło w drzewo i zapaliło się
Kierowca uderzył w drzewo, auto spłonęło. Nie żyje 42-latek
Łódź
Pożar w pobliżu Wezuwiusza
Pożar na zboczach Wezuwiusza. Dym widoczny jest z Neapolu
METEO
Biały Dom
Trump zaprosił Nawrockiego do Białego Domu
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Nie damy Rosji nagród. Nie podarujemy ziemi okupantowi
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
WARSZAWA
imageTitle
"Mamy talent, jakiego może zazdrościć nam świat"
EUROSPORT
imageTitle
Była Albania, będzie Bułgaria. Nowy kraj na trasie Giro d'Italia
EUROSPORT
apteka-004226
Butelki po piwie w aptekach? To możliwe
BIZNES
Władimir Putin
"Niepokojące" doniesienia o zarysach porozumienia
imageTitle
Donczić nie pomógł. Rywale Polaków przegrali w sparingu
EUROSPORT
Pełnia
Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów
METEO
morze egipt mars alam
Wypadek w Egipcie. Ambasada: ranni Polacy trafili do szpitala
imageTitle
Majchrzak nie zawodzi. Jest w półfinale
EUROSPORT
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
To "jedna z najdziwniejszych relacji we współczesnej dyplomacji"
Trąba wodna
Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru
METEO
Strzelanina w Atlancie w USA
Druga strzelanina w ciągu tygodnia. Policjant i napastnik nie żyją
Matcha latte
Zielona, spieniona i viralowa. Skąd wziął się boom na matchę?
Antonina Długosińska
Dym po izraelskim nalocie w północnej części Strefy Gazy
Międzynarodowy sprzeciw wobec planów Izraela. Ministrowie potępiają i apelują
Hulajnogi
Elektryczne hulajnogi pod lupą policji. "Działania, które nie wzięły się znikąd"
Polska
Putin, Trump
Trump chciał się spotkać gdzie indziej, Kreml się nie zgodził. Kulisy
imageTitle
Znany bramkarz zmienił klub. Złe wiadomości dla reprezentanta Polski
EUROSPORT
Upał, gorąco, słońce
Uwaga na skwar. W mocy żółte alarmy
METEO
imageTitle
Przed kolarzami królewski etap. "Trzeba być piekielnie mocnym"
EUROSPORT
Prezydent Azerbejdżanu Ilhan Alijew i premier Armenii Nikol Paszynian podpisali w obecności Donalda Trumpa deklarację pokojową
Podpisali deklarację pokojową w Białym Domu. Chcą Nobla dla Trumpa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica