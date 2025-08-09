Skoczkini i modelka. Z bólu nie mogła spać, z trudem chodziła

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Maja Słodzińska ma 18 lat i jest obiecującą skoczkinią wzwyż.

Obecnie jest na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat, gdzie zakwalifikowała się do finału swojej dyscypliny.

Na co dzień sport łączy z pracą na wybiegu.

To również półfinalistka programu Top Model.

Opowiada m.in. o tym, skąd w jej życiu wzięła się lekkoatletka i jakie miała problemy zdrowotne, które zahamowały jej karierę.

Warunki fizyczne do skakania nad poprzeczką idealne - 184 centymetry wzrostu. Klub - UKS OSoT Szczecin, trener - Marek Ferfet. Maja mieszka i w mieście rodzinnym, i w Warszawie - ponieważ zajmuje się także modelingiem. A tak naprawdę ciągle i tak jest w podróży. Ciągle w biegu - życie na walizkach. Teraz w Finlandii, w Tampere, na najważniejszej dla niej imprezie sezonu.

"Przysłowiowy patyczak"

Wszędzie było jej pełno, od zawsze. A to tańczyła, a to pływała, a to biegała. Pani wuefistka zabrała ją na Czwartki Lekkoatletyczne - zawody sportowe dla dzieci organizowane w całej Polsce. - I tam zostałam zauważona ze względu na ten mój wzrost. Miałam 11 lat, ale wzrostem już się wyróżniałam - opowiada Maja. - Wypatrzył mnie pan Ferfet, zaproponował treningi w klubie. Poszłam i zostałam, do dziś. Trenerowi sportowo zawdzięczam najwięcej, a bardzo pomaga mi także życiowo.

Dlaczego została? Co do sportu, do lekkoatletyki, przyciągało ją tak bardzo? Wyjaśnienia są dokładne. Precyzyjne. - Na początku trening był ogólnorozwojowy, zajmowałam się chyba wszystkim. Potem, w kategorii do lat 16, startowałam w mistrzostwach Polski w wieloboju. Aż stanęło na skoku wzwyż. To konkurencja, w której warunki fizyczne odgrywają niesamowicie ważną rolę, najlepiej być wysokim i szczupłym - taki przysłowiowy patyczak. Skok wzwyż jest trudny do opanowania, dużo jest elementów, które należy złożyć w całość. Tak naprawdę człowiek uczy się techniki cały czas. Mnie najbardziej podoba się w nim to, że nie ma nudy, trening jest bardzo urozmaicony - i szybkość, i skoczność, i dłuższe odcinki, i siłownia. Samo skakanie tak naprawdę tylko co jakiś czas. Ja to uwielbiam, każdy z tych elementów, każde z tych zajęć. Naprawdę uwielbiam - za różnorodność, za to, że lekkoatletyka to prawdziwa "królowa sportu".

"A tu klops"

Rekord życiowy - 182 centymetry, ustanowiony, kiedy lat miała 16. Czasu minęło zatem dużo. Dlaczego progresji nie ma?

- Doznałam kontuzji w grudniu 2023 roku. Dyskopatia, ból zaczął promieniować do biodra - wyjaśnia Maja. - Przez cztery miesiące robiliśmy USG i nic niepokojącego nie wychodziło. A bolało i bolało. W końcu z doktorem kadry zdecydowaliśmy się na rezonans. I wyszła dyskopatia w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Ból czasami budził mnie w nocy, nie mogłam spać. Nie mogłam wykonywać podstawowych czynności, schylać się czy kucać - takie życiowe, podstawowe sprawy, o sporcie nie wspominając.