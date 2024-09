Magda Łucyan z nagrodą specjalną Kongresu Zdrowe Miasta

Dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24 Magda Łucyan otrzymała nagrodę specjalną w czasie Kongresu Zdrowe Miasta za swoją działalność dziennikarską o tematyce ekologicznej. - Będziemy wpadać w gwałtowne opady, podtopienia i powodzie - to słowa, które w "Faktach" i TVN24 padały wielokrotnie. Padały też z ust naukowców gotowe rozwiązania. Niestety, żadna ekipa u władzy w ostatnich 30 latach nie traktowała tych słów wystarczająco poważnie - mówiła Łucyan po odebraniu wyróżnienia.

Po otrzymaniu wyróżnienia Łucyan wygłosiła krótkie przemówienie do zebranych.

- Będziemy wpadać w gwałtowne opady, podtopienia i powodzie - to słowa, które w "Faktach" i TVN24 padały wielokrotnie. Padały też z ust naukowców gotowe rozwiązania. Niestety, żadna ekipa u władzy w ostatnich 30 latach nie traktowała tych słów wystarczająco poważnie - powiedziała.

"Politycy nie dość słuchają, nie dość działają"

W rozmowie z TVN24 dziennikarka podkreślała natomiast, że większość jej programów z cyku "Rozmowy o Końcu Świata" jest "skierowanych właśnie do polityków, bo to od nich zależy nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków". - W programie spotykamy się z politykami i z młodymi ludźmi, o których życiu rozmawiamy, ale przede wszystkim z naukowcami, ekspertami, którzy nie zawsze byli w wystarczającym stopniu dopuszczani do głosu - powiedziała.