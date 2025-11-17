Logo strona główna
Polska

Były wiceszef SKW: nie uważam, aby to zrobił tak zwany agent jednorazowy

Akty dywersji na torach kolejowych, Mika (Mazowieckie)
Były szef SKW: nie uważam, aby to zrobił tak zwany agent jednorazowy
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Nie uważam, aby to zrobił tak zwany agent jednorazowy, ktokolwiek zwerbowany przez sieć, bez jakiegokolwiek przeszkolenia - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 płk rez. Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, o sobotniej eksplozji ładunku na torach na Mazowszu.

W weekend na torach kolejowych niedaleko Życzyna w rejonie stacji Mika na Mazowszu i w Puławach w województwie lubelskim doszło do aktów dywersji. Premier Donald Tusk potwierdził w poniedziałek, że koło stacji Mika doszło do eksplozji ładunku wybuchowego.

PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym". Jest śledztwo
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Nie powinniśmy być zaskoczeni". Działania dywersyjne "wpisują się w interes" Rosji
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
Polko: sprawmy, żeby Rosja zajęła się swoimi problemami

Kto mógł podłożyć bombę?

W "Faktach po Faktach" TVN24 płk rez. Maciej Matysiak, ekspert Fundacji STRATPOINTS, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ocenił, że aktu dywersji w okolicy Miki prawdopodobnie nie dokonała przypadkowa osoba zwerbowana przez internet.

- Nie sądzę, aby tego konkretnego aktu dokonał ktoś, kto nie miał w ogóle do czynienia z materiałami wybuchowymi, albo nie był do tego chociaż trochę przygotowany. Jestem też instruktorem saperskim, i miałem do czynienia z materiałami wybuchowymi, więc nie uważam, aby to zrobił tak zwany agent jednorazowy, ktokolwiek zwerbowany przez sieć, bez jakiegokolwiek przeszkolenia. Uważam to za mało prawdopodobne - podkreślił ekspert.

Pułkownik Matysiak stwierdził też, że ktokolwiek zlecił ten czyn, musiał się liczyć z tym, że może dojść do tragedii. - Bo przy użyciu materiałów wybuchowych, przy takiej ingerencji w sieć komunikacyjną kolejową, nie da się być pewnym, że do tych ofiar nie dojdzie - mówił.

"Zleceniodawca, czyli Rosjanie"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

"Zleceniodawca, czyli Rosjanie"

W rozmowie płk Matysiak powiedział, że zleceniodawcami musieli być Rosjanie. - Bo jeżeli nie oni, to kto? - mówił.

- To jest trochę taka gra w durnia, jak w 2014 roku Putina, że rosyjscy żołnierze to nie byli rosyjscy żołnierze, tylko zielone ludziki przebrane w rosyjskie mundury, które można kupić w sklepie - powiedział gość programu, nawiązując do "zielonych ludzików", którzy zajmowali Półwysep Krymski po tym, jak wskutek protestów z Ukrainy uciekł prorosyjski prezydent Wiktor Janukowycz.

Jak wyjaśnił ekspert Fundacji STRATPOINTS, takich materiałów wybuchowych, jakich użyto na Mazowszu, nie kupuje się w sklepie. - Raczej nie wykonuje się ich z domowych materiałów. Można wykonać koktajl Mołotowa i podpalić Marywilską, ale nie wysadzić szynę kolejową, tor kolejowy. Ponadto trzeba do tego co najmniej podstawowych umiejętności, czyli jakiegoś treningu - wymieniał.

Maciej Matysiak w programie przypomniał o sprawie rosyjskiego małżeństwa, które zostało przez polskie służby oskarżone o szpiegostwo. Igor R. w lipcu 2024 roku miał uczestniczyć w nadaniu i zleceniu odbioru przewożonej przez firmę kurierską paczki z materiałem wybuchowym - nitrogliceryną.

"Nie ma informacji, które są mało istotne"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Co mogą zrobić zwykli obywatele?

W rozmowie z pułkownikiem Matysiakiem została też poruszona kwestia tego, co mogą zrobić zwykli obywatele w związku z zagrożeniem aktami dywersji i sabotażu.

Ekspert wyjaśnił, że należy zwracać uwagę na rzeczy odbiegające od normy. - Na przykład aktywność osób. Pojawianie się osób nieznanych, robienie przez nich zdjęć, rozmieszczanie jakichś rzeczy, pojawiające się pojazdy, które nie pojawiały się wcześniej - mówił gość programu. Takie spostrzeżenia należy zgłosić na policję.

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska

- Nie lekceważmy takich sytuacji. Jeżeli słyszeliśmy eksplozję - tak, zawiadommy. Nie ma informacji, które są mało istotne - podkreślił płk Matysiak.

Zdaniem byłego szefa SKW akty dywersji i sabotażu służą temu, żeby kwestionować udzielanie pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją, ale ich sprawcy mogą zostać złapani, nawet jeśli są wyszkolonymi agentami.

Autorka/Autor: fil/tr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

