Polska

Łukasz Litewka pośmiertnie uhonorowany przez prezydenta? Przydacz: rekomendowałbym

Łukasz Litewka
Łukasz Litewka nie żyje
Z całym przekonaniem i otwartym sercem rekomendowałbym prezydentowi uhonorowanie zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki - oświadczył szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wspomniał działalność polityka Lewicy i dobro, które "zostanie na długo z nami".

Łukasz Litewka - poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych - zginął w czwartek tragicznie podczas jazdy na rowerze w Dąbrowie Górniczej. Potrącił go samochód. Poseł miał 36 lat.

Marcin Przydacz pytany w piątek w Radiu Zet, czy Karol Nawrocki pośmiertnie uhonoruje posła Litewkę odparł, że decyzja w tej sprawie należy do prezydenta. - Gdyby mnie prezydent zapytał o opinię, to z całym przekonaniem i otwartym sercem rekomendowałbym uhonorowanie tej postaci - podkreślił.

Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym. Nowe informacje z policji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katowice

Jak zaznaczył, prezydent znał Litewkę bardzo dobrze, gdyż ten "w duchu odwagi" przychodził do Pałacu Prezydenckiego "szukać porozumienia w wielu sprawach, mimo że nie zawsze jego szefowie polityczni byli z tego zadowoleni".

Przydacz przyznał, że informacja o śmierci Litewki zdruzgotała zarówno jego, jak i kolegów z "różnych stron barykady politycznej". - Łukasz Litewka był wyjątkowym człowiekiem i posłem, od którego naprawdę biła taka dobroć i koleżeńskość - ocenił.

Dodał też, że historia Polski nie zapomni o Litewce, a dobro, które zrealizował "zostanie na długo z nami".

Źródło: Marcin Obara/PAP

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Z wykształcenia był socjologiem.

Był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka między innymi poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt. Reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Z ostatniego miejsca zdobył najwięcej głosów. Wyjątkowa kampania Litewki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Litewka został wybrany na posła w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 roku. Startował z ostatniego miejsca na liście Nowej Lewicy w okręgu wyborczym nr 32, obejmującym miasta Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Jaworzno. Mimo to zdobył 40579 głosów - najwięcej ze wszystkich kandydatów w całym okręgu. Mniej głosów mieli nawet zwycięscy kandydaci z list Koalicji Obywatelskiej i PiS.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Czytaj także:
Księga kondolencyjna w ratuszu w Sosnowcu
Wystawiono księgę kondolencyjną dla posła Litewki. Każdy może się wpisać
Katowice
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zastępca komendanta spowodował kolizję po pijanemu. Nowe informacje
Alicja Glinianowicz
Donald Tusk
Tusk o "uldze" wśród liderów. "Po raz pierwszy od lat na sali nie ma Rosjan"
Świat
Samochód kilkadziesiąt metrów dryfował
Auto zjechało z drogi do rzeki. Trzygodzinna akcja służb
Łódź
shutterstock_2558587171
Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w branżę odzieżową
BIZNES
Zbigniew Bogucki
Te słowa uruchomiły "czerwoną lampkę". "Powinien podzielić się wiedzą z prokuraturą"
Polska
Akcja w pobliżu miejsca ataku
Zginęła po ataku niedźwiedzia. Nowe informacje
Rzeszów
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
METEO
londyn anglia ludzie emigranci
Alibaba usuwa oferty danych Brytyjczyków. Wyciek pod lupą
BIZNES
Jarosław Kaczyński
Kaczyński wezwany do prokuratury
Polska
Do tragedii doszło w ogólnodostępnym miejscu
13-latek zginął zasypany piaskiem
Poznań
Papież Leon XIV podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu
Papież: nie ma zgody na sformalizowane błogosławieństwo par osób tej samej płci
Świat
Ciągnął psa za autem, zwierzę nie przeżyło. Były senator PiS Waldemar Bonkowski skazany
Sąd umorzył karę byłemu senatorowi PiS. Miał pracować społecznie
Polska
Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej
Apel policji w sprawie wypadku posła Litewki
Katowice
imageTitle
Bohater decydującej akcji. Chwalił trenera za rysunek
EUROSPORT
Auto z czterema osobami wpadło do wody
Auto wpadło do wody. Dwie osoby nie żyją
Łódź
Książę Harry na Forum Bezpieczeństwa w Kijowie (kwiecień 2026)
Książę Harry zwrócił się z apelem do USA. Odpowiedź Donalda Trumpa
Świat
Łukasz Litewka
"Potrafił roztapiać zlodowaciałe serca"
Polska
Bezrobocie bez zmian
Stopa bezrobocia w marcu. Nowe dane
BIZNES
Donald Tusk w Ajia Napa na Cyprze
Tusk o NATO. "To naprawdę poważna sprawa"
Polska
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Największy dłużnik strefy euro. Grecja traci pozycję lidera
BIZNES
Nielegalna hodowla ptakow
Mężczyzna miał w domu nielegalną hodowlę.
Katowice
Mężczyzna podejrzany o napaść z nożyczkami na personel medyczny zatrzymany
Wybuch agresji w szpitalu. 27-latek groził pielęgniarkom nożyczkami
WARSZAWA
Tony nielegalnego tytoniu ujawnione w Łódzkiem
Gigantyczna akcja służb w Łódzkiem. 18 ton tytoniu i zatrzymania
Łódź
imageTitle
Wyżył się na ojcu, wyszedł z wielkich opresji
EUROSPORT
Tusk
Kto "wykończył" Cenckiewicza? Tusk: domyślam się
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
METEO
Zondacrypto
"Rosyjski ślad"? Żurek: tak, potwierdzam
JEDEN NA JEDEN
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
Wstęp do miasta będzie płatny. Turyści zapłacą za odwiedziny
BIZNES
Warszawa, 23.04.2023. Zawodnicy na trasie 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup
Chodziarze opanują Śródmieście. Autobusy pojadą objazdami
WARSZAWA

