Kaczyński o śmierci Dorna: Człowiek wybitnie zdolny. Odszedł przedwcześnie, jestem pełen żalu

- Odszedł człowiek, który miał bardzo dobry życiorys. Działał w latach 70., działał w kolejnych dziesięcioleciach. To była działalność, w której uczynił dużo dobrego dla naszego kraju. Był to człowiek naprawdę wybitnie zdolny. Odszedł przedwcześnie - powiedział w Radiu Plus Jarosław Kaczyński.