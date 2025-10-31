Logo strona główna
Leżała w potwornym bólu, dzieci skakały dalej. "Jestem przerażona tym miejscem"

Na sali zabaw w Lublinie doszło do licznych wypadków
Tragedia podczas imprezy urodzinowej na sali zabaw
Źródło: TVN24
11-letnia Anastazja z połamanym kręgosłupem leży w szpitalu, 6-letnia Marcelina ze złamaną kością ramienną zagipsowana siedzi w domu i czeka na operację, a 3-letni Marcel chodzi w ortezie po pęknięciu kości promieniowej. Wszystkie te rzeczy wydarzyły się na jednej sali zabaw w Lublinie.

Sale zabaw w całej Polsce cieszą się dzisiaj dużą popularnością. Rodzice chętnie organizują w nich urodziny swoich dzieci. I właśnie na urodziny do niedawno otwartej sali zabaw w Lublinie wybrała się trójka dzieci pani Karoliny. - Wchodząc tam pani dała nam opaski i kazała po rozebraniu się przejść na salę. Dzieci zjechały ze ślizgawki, a na kolejnej atrakcji zdarzył się wypadek - opowiada pani Karolina, mama 11-letniej Anastazji.

ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGI!" TVN

- Córka weszła na najwyższą kondygnację, z której skacze się na dużą poduszkę. Niestety, poduszka nie była nadmuchana. Córka uderzyła kręgosłupem w beton - relacjonuje matka dziewczynki.

"Usłyszałam potężny huk i krzyk"

11-letnia Anastazja była pierwszym dzieckiem, które skakało z wysokości. Nie było tam nikogo z obsługi. Upadek zakończył się tragicznie. - Usłyszałam potężny huk i krzyk. Byłam święcie przekonana, że tam pod spodem jest jakiś materac. Ale kiedy tam weszłam, pod stopami czułam deski - mówi pani Dorota, mama jubilatki, która zaprosiła Anastazję.

Dzieci miały świętować urodziny, 11-latka złamała kręgosłup
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzieci miały świętować urodziny, 11-latka złamała kręgosłup

Lublin

- Usłyszałam trzask, od razu do niej zeszłam i zaczęłam wołać o pomoc. Córka straciła przytomność, nosem zaczęła wydzielać jej się jakaś wydzielina. Po wybudzeniu się płakała, że strasznie ją boli i nie może się ruszać. Cały czas pytała, gdzie są ratownicy. To były dla nas bardzo długie minuty - opowiada matka Anastazji.

- Karolina krzyknęła, żeby zadzwonić po policję, na co pani z obsługi powiedziała, że może by jednak nie zawiadamiać policji - relacjonuje pani Dorota. - Pani z obsługi stała i przyglądała się. Miejsce zdarzenia nie zostało zabezpieczone. Dzieci dookoła dalej skakały na trampolinach. Córka płakała, bo każdy ruch, gdzieś obok niej, sprawiał jej ogromny ból - mówi pani Karolina.

Zaczęło się gorączkowe dzwonienie po karetkę. Anastazja, po odzyskaniu przytomności, nie mogła się ruszać.

- Na sali zabaw tak docelowo obsługi nie było - mówi pani Dorota. I dodaje: - W barze, gdzie zamawiało się kawę i herbatę, były dwie osoby z obsługi i dwie na recepcji.

- Jestem przerażona tym miejscem, zachowaniem ludzi, którzy powtarzali nam, że nie wiedzą, czemu tego nie nadmuchali i wpuścili dzieci na salę zabaw - mówi pani Karolina.

Sprawa w prokuraturze

Gdzie była obsługa? Dlaczego przed wpuszczeniem dzieci nie sprawdzono wszystkich atrakcji i nie zauważono nienapompowanej poduszki? - Przesłuchaliśmy pracowników i wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do błędu ludzkiego, niedopatrzenia, w wyniku którego poduszka nie została włączona - mówi podinsp. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

- Jesteśmy w trakcie postępowania, które toczy się w sprawie o narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tego dziecka - mówi Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Ruch prokuratury
Dowiedz się więcej:

11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Ruch prokuratury

Lublin

Czy przepisy weryfikują, w jaki sposób w takich sytuacjach powinna być sprawowana opieka nad dziećmi? - Musimy zbadać regulamin i przepisy dotyczące funkcjonowania takich sal zabaw - mówi prokurator Agnieszka Kępka.

Na jakich zasadach działa sala zabaw, w której doszło do zdarzenia? Wiemy, że to nie pierwszy taki obiekt właścicieli. Kiedy poszliśmy na spotkanie, w oczy rzuciły się informacje, że to rodzice mają pilnować swoich dzieci.

- Sytuacja jest wyjaśniana. Pracownicy otwierający obiekt mają za zadanie obejść obiekt przed otwarciem i uruchomić urządzenia, które są niezbędne do działania - mówi Sylwia Ginejeko-Prażmo, właścicielka sali zabaw w Lublinie.

- Coś zawiodło, robimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sytuację, żeby już nigdy nie miało to miejsca - dodaje.

To nie był pierwszy wypadek

Mimo że sala działa od paru tygodni, doszło w niej do kilku niebezpiecznych wypadków. Dotarliśmy do rodziców dzieci, które ucierpiały podczas zabawy.

- Moje dziecko zjeżdżało ze zjeżdżalni. Doszło do pęknięcia kości przedramienia. Tam nie było opiekuna. Z obsługi pani siedziała na kasie, dwójka na gastronomii i jeden pan chodził i sprzątał. A dzieci było około setki, jak nie lepiej - mówi pani Karolina, mama 3-letniego Marcela.

- Córka wpadła w przestrzeń pomiędzy poduszkami. Niefortunnie uderzyła i złamała rękę z przemieszczeniem. Przez dłuższy czas wołała o pomoc. Jedno z dzieci zaalarmowało rodzica, który wszedł tam i ją wyniósł. Nikt tego nawet nie zauważył - mówi pan Mateusz.

- Pracownicy są. Była jedna ręka złamana, tyle było z wypadków na tej sali. Natomiast rodzic też musi czuwać - mówi właścicielka sali zabaw w Lublinie.

Na sali zabaw w Lublinie doszło do licznych wypadków
Na sali zabaw w Lublinie doszło do licznych wypadków
Źródło: TVN24

- Diagnoza była taka, że doszło do złamania odcinka lędźwiowego i piersiowego. Złamanych jest osiem kręgów. Na szczęście rdzeń nie jest naruszony - mówi pani Karolina, mama Anastazji. I dodaje: - Jak uzyskamy odpowiedni gorset i ortezę usztywniającą, będziemy stopniowo siadać, stawać na nogi. Na razie każde przemieszczanie czy przekręcanie sprawia córce ból.

- Tłumaczymy córce, że to nie jest jej wina ani nasza. Jest to wina osób, które nie dopilnowały sprzętu - zaznacza mama Anastazji.

Właściciel sali zabaw odpowiedzialność za skutki zabawy dzieci przerzuca na rodziców. Co wynika z regulaminu? Pytamy eksperta.

- "Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody klientów, urazy i uszkodzenia ciała, także i skutki. (…) Korzystanie wyłącznie na odpowiedzialność klientów, odpowiedzialność rodzica lub opiekuna" - cytuje regulamin lubelskiej sali inż. Jerzy Dylewski z biura ekspertyz budowlanych.

- To chyba trochę za daleko. To jest trochę tak, jakbyśmy wchodząc do pociągu, musieli podpisać, czy też przyjąć do wiadomości, że odpowiada się za cały regulamin Polskich Kolei Państwowych, a najlepiej jeszcze znać ustawę o transporcie kolejowym - mówi ekspert.

- Przypadek z Lublina to ewidentny błąd czy zaniedbanie ze strony obsługi. Tak do tego trzeba podejść - uważa.

Czy zmienią się przypisy dotyczące sal zabaw?

W okresie jesiennym, kiedy sale zabaw tętnią życiem, więcej dzieci trafia na SOR-y. - Często dochodzi tam do urazów kończyn górnych i urazów głowy - mówi dr n. med. Michał Buczyński z Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie.

- Myślę, że jest miejsce na regulację prawną. Dlatego, że nie można wyłączyć przepisami wewnętrznymi całkowitej odpowiedzialności organizatora. Tak jak na basenie jest ratownik, podobnie nadzór powinien być na salami zabaw - dodaje.

Nie ma ujednoliconych przepisów zapewniających bezpieczeństwo na salach zabaw. Regulaminy, które na tych salach obowiązują, to wynik poczucia odpowiedzialności ich właścicieli.

- Kluczowa jest opieka animatorów, którzy pilnują danej strefy - mówi Wiktoria Dąbrowska, menadżer sali zabaw w Piasecznie. I dodaje: - Dzieci potrzebują ciągłego zwracania uwagi, w jaki sposób poprawnie skakać. Pilnujemy, aby jedno dziecko zeszło, dopiero potem skacze drugie. Oczywiście wypadków nie da się uniknąć. Ale przy takiej kontroli da się je ograniczyć do minimum.

11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Oświadczenie właścicieli obiektu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Oświadczenie właścicieli obiektu

Lublin

Po wypadku Anastazji ruszyła machina kontroli. Wojewoda w trybie pilnym zlecił służbom, by przyjrzeli się takim obiektom pod kątem bezpieczeństwa dzieci.

- Jeśli ktoś ma informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub wypadkach, które działy się w przeszłości, a nie zostały zgłoszone, to bardzo proszę o skierowanie tych zgłoszeń bezpośrednio do prokuratury bądź do służb wojewody lubelskiego. Nadamy temu odpowiedni bieg - mówi Marcin Bubicz, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

- Przedsiębiorca, decydując się na prowadzenie takiej działalności, ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, które się tam bawią. Zapisy regulaminu nie zmienią tego stanu rzeczy - dodaje Marcin Bubicz.

"Żeby uważały na siebie"

- Potrzebujemy teraz dużo czasu i siły do powrotu do sprawności. Córce na pewno potrzebne będą rehabilitacje - kończy mama 11-letniej Anastazji.

Anastazja leży w szpitalu, walczy o powrót do zdrowia. Co powiedziałaby dzieciom, które idą na takie sale zabaw? - Żeby uważały na siebie - mówi dziewczynka.

Autorka/Autor: Jakub Dreczka

Źródło: "Uwaga!" TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

