Niepokojące odkrycie na Lubelszczyźnie. Przy granicy znaleziono szczątki latającego obiektu

O zdarzeniu poinformowała o północy Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej.

"Dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Granicznej o ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego" - napisała policja. Jak dodała, o zdarzeniu powiadomiono służby oraz Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej.

Jak dowiedział się Onet, znaleziska dokonano w niedzielę około godziny 21:40 w polu kukurydzy w miejscowości Polatycze na terenie gminy Terespol. "Szczątki drona ujawnili funkcjonariusze Straży Granicznej" - dodał portal.

Kolejny tak incydent

W sobotę niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie), niedaleko Zamościa, około 50 kilometrów od granicy z Ukrainą. Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej poinformował, że obiekt nie nosił żadnych cech wojskowych. Dodał, że jest to najprawdopodobniej dron przemytniczy.

Pod koniec sierpnia obiekt latający spadł i eksplodował na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że obiekt, który spadł pod Osinami, to rosyjski dron. Według ministra, jest to prowokacja Federacji Rosyjskiej, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie.

