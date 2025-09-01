Pożar sortowni w Bełżycach Źródło: X/KGPSP

W poniedziałek o godzinie 18:03 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach. Początkowo ogniem objęta była jedna pryzma z odpadami komunalnymi, tzw. gabarytami. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie kapitan Łukasz Chomczyński przekazywał w poniedziałek wieczorem, że paliło się kilka hałd o łącznej powierzchni ok. 20 arów. Pożar - wyjaśniał - był trudny do ugaszenia, ponieważ pali się "miks różnego rodzaju odpadów".

- Żywioł udało się opanować około godziny 3:30. W szczytowym momencie w działaniach uczestniczyło 39 zastępów straży, które głownie dbały o zabezpieczenie wodne - dodał we wtorek rano brygadier Andrzej Walczak z PSP w Lublinie.

Dodał, że największym wyzwaniem była bardzo wysoka temperatura i gęsty, potencjalnie toksyczny dym. - Strażacy używali sprzętu zabezpieczającego ich drogi oddechowe. Początkowo nie można było zbliżyć się do źródła płomieni, musieliśmy operować prądami wodnymi i pianą gaśniczą - relacjonował strażak.

Rotowanie sił

Po tym, jak ogień się już nie rozprzestrzeniał, zwolnieni z akcji byli strażacy ochotnicy. - Siły zawodowe, które wciąż dogaszają pożar są obecnie rotowane. Przed nami jeszcze wiele godzin pracy. Hałdy trzeba rozwlec i zabezpieczyć przed ponownym pojawieniem się płomieni - zaznaczył we wtorkowy poranek Walczak.

Cały zakład, gdzie składowane są odpady ma ok. 1,5 ha. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Władze apelowały o zamykanie okien

Burmistrz Bełżyc Joanna Kaznowska zakomunikowała w poniedziałek wieczorem, że na miejscu akcji działają służby ratownicze oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Na bieżąco monitorowany jest stan powietrza. Aktualnie nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia - przekazała burmistrz. Na skutek dużego zadymienia – podawała - zaleca się zamknięcie okien.

"Uwaga! Pożar sortowni odpadów w Bełżycach. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb" - alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie powiatu opolskiego i lubelskiego (woj. lubelskie).

Według informacji na stronie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, sortownia została wybudowana w 2013 r. kosztem 45 mln zł. Może przetwarzać ponad 75 ton odpadów na dobę i obsługuje blisko 138 tys. mieszkańców powiatu lubelskiego, puławskiego i opolskiego.

