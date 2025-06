Plakaty dla obu polskich astronautów stworzył ten sam autor. "Symbol wiary w marzenia"

Sławosz Uznański-Wiśniewski opowiada o przygotowaniach do misji Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W 1978 roku Andrzej Pągowski przygotował plakat upamiętniający lot pierwszego Polaka w kosmos.

Po 47 latach Polska Agencja Kosmiczna poprosiła artystę o przygotowanie nowego plakatu dla misji IGNIS.

Plakat jest już zapakowany i będzie zaprezentowany w kosmosie - mówi autor.

Lada dzień wystartować ma misja Ax-4, która zabierze polskiego astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W jej ramach odbędzie się pierwsza polska misja technologiczno-naukowa IGNIS. Na miejscu w USA znajduje się dwóch reporterów TVN24, który na żywo relacjonują przygotowania i przebieg misji.

Plakat misji IGNIS

Na upamiętnienie tego wydarzenia Polska Agencja Kosmiczna poprosiła artystę Andrzeja Pągowskiego o przygotowanie specjalnego plakatu. Plakat ten ma polecieć w kosmos razem z drugim w historii polskim astronautą. - Od początku był pomysł, by nasz kolejny Polak w Kosmosie, Sławosz Uznański-Wiśniewski, zabrał ten plakat na międzynarodową stację kosmiczną. I to się udało - w rozmowie z tvn24.pl przyznaje Andrzej Pągowski. - Będzie to pierwszy polski plakat polskiego grafika w kosmosie - dodaje.

Plakat IGNIS, autor: Andrzej Pągowski Źródło: Andrzej Pągowski

Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego będzie drugim lotem Polaka w kosmos, a dla Andrzeja Pągowskiego to druga okazja do stworzenia plakatu upamiętniającego to wydarzenie. Bo w 1978 roku przygotował on także plakat upamiętniający lot pierwszego Polaka w Kosmos: "Pierwszy Polak w kosmosie. Hermaszewski. Interkosmos '78" .

- Cieszę się, że to wydarzenie, czyli ponowne zaprojektowanie plakatu dla lotu kosmicznego, do mnie wraca. Poznałem Sławosza - mówi Pągowski. - Projekt plakatu różni się od tego, czym kierowałem się tworząc 47 lat temu. Uzgodniliśmy, że nie będzie przedstawiał postaci astronauty, ale dziecko patrzące w niebo. To ma być symbol wiary w marzenia i walki o ich spełnienie, co pozwoli dotrzeć do gwiazd - dodaje.

"Wszyscy będziemy częścią tego wydarzenia"

W rozmowie z tvn24.pl artysta przyznał także, że plakat zaprojektowany z okazji lotu Mirosława Hermaszewskiego powstał w zupełnie innych okolicznościach. - W latach 70. byłem studentem, początkującym grafikiem i wizerunek Hermaszewskiego na plakacie miał być częścią promowania sukcesu Polaka - wspomina. Teraz jest inaczej. - Za parę dni będziemy mogli na żywo obejrzeć start lotu misji IGNIS i wszyscy będziemy częścią tego wydarzenia, a nie dowiemy się o nim po fakcie, jak było w przypadku misji kosmicznej w 1978 roku - zauważa autor plakatu.

"Pierwszy Polak w Kosmosie. Hermaszewski. Interkosmos '78" Źródło: Andrzej Pągowski

Lot Polaka w kosmos

Start misji Ax-4 z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim został kilkukrotnie przełożony i na razie nie jest znana jego dokładna data. Załoga, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, wciąż przebywa na kwarantannie w gotowości do startu. Okno startowe misji potrwa jeszcze kilkanaście dni. To komercyjny lot firmy Axiom Space, a jej celem jest przeprowadzenie serii badań naukowych.