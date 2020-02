Żona wsparła męża, sędziowie podpisywali się sobie nawzajem. Co jest na listach poparcia?

Kancelaria Sejmu opublikowała pełne listy poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sprawdziliśmy, kto podpisał się pod czyją kandydaturą.

Kancelaria Sejmu opublikowała w piątek wykazy sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Wcześniej tego dnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował uzasadnienia wyroków uchylających postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To właśnie na postanowienia PUODO powoływała się Kancelaria Sejmu, wstrzymując publikację tak zwanych list poparcia.

Nazwiska sędziów pojawiające się z związku z "aferą hejterską"

Miterę poparł także Jakub Iwaniec , kolejny z sędziów opisanych w "aferze hejterskiej" . To od niego Emilia, opisywana jako internetowa hejterka, miała otrzymywać informacje o życiu prywatnym prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", sędziego Krystiana Markiewicza.

Sędzia Tomasz Szmydt , który miał wysłać na WhatsAppie zdjęcie pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf z podpisem: "Radzę się spakować, pożegnać i wyp***ać...!!!" – w czasie, gdy był już delegowany do resortu sprawiedliwości jako sędzia warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – podpisał się pod listami poparcia sędziów Dariusza Drajewicza i Macieja Mitery .

Kandydat poparł kandydata

Sędzia Rafał Puchalski zarekomendował największą liczbę kandydatów do KRS. Widnieje na listach poparcia dla Dariusza Drajewicza, Jarosława Dudzicza, Grzegorza Furmankiewicza, Joanny Kołodziej-Michałowicz, Jędrzeja Kondka, Macieja Mitery, Macieja Nawackiego, Dagmary Pawełczyk-Woickiej i Pawła Styrny. Łącznie poparł więc dziewięcioro kandydatów.

Na liście poparcia dla sędziego Macieja Nawackiego podpisane są dwie osoby o tym nazwisku – jedną jest on sam, drugą Katarzyna Nawacka - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, a prywatnie jego żona.

Kancelaria Sejmu opublikowała pełne listy poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sprawdziliśmy, kto podpisał się pod czyją kandydaturą. TVN24

Reporter TVN24 Radomir Wit o opublikowanych listach poparcia kandydatów do nowej KRS

Listy za zamkniętymi drzwiami Kancelarii Sejmu

Sprawa udostępnienia wykazu sędziów, którzy udzielili poparcia sędziom-kandydatom do nowej KRS wzbudzała kontrowersje wśród części środowiska prawniczego i politycznego. Do Kancelarii Sejmu składane były wnioski polityków i organizacji społecznych o udostępnienie informacji o imionach i nazwiskach sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do nowej Rady.