List prezydenta, reakcja premiera i uchwała rządu. MTK zabrał głos w sprawie Netanjahu

Polski rząd podjął uchwałę, w której deklaruje, że zapewni wolny i bezpieczny udział najwyższym przedstawicielom Izraela w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Wcześniej do Donalda Tuska w sprawie premiera Izraela, ściganego przez MTK, zwrócił się prezydent Andrzej Duda. Sprawę komentują politycy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia pisze o "kolejnej polsko-polskiej wojnie". Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty chce rozmawiać o tym z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem. W piątek do sprawy odniósł się również Międzynarodowy Trybunały Karny.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda skierował list do premiera Donalda Tuska, w którym zwrócił się do polskiego rządu o zapewnienie ochrony przed aresztowaniem premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, gdyby przybył on do Polski na te obchody. Netanjahu jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy.