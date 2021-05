Kto nowym RPO? Opozycja ma wspólnego kandydata, popiera go także Jarosław Gowin

Parlament już czterokrotnie próbował wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, który zastąpiłby Adama Bodnara. Żaden z kandydatów nie uzyskał zgody obu izb. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na RPO. Upłynął on w czwartek o godzinie 16.

Marcin Wiącek to doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, aktualnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty w Biurze Orzecznictwa NSA.

Kosiniak-Kamysz: są też podpisy przedstawicieli Porozumienia

Jak mówił Kosiniak-Kamysz, Wiącek to "ponadpolityczny, niepartyjny, akademicki kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich".

Lista posłów Porozumienia, którzy poparli kandydaturę profesora Wiącka, ma być przekazana w czwartek do wieczora. - Porozumienie - jak przekazał tvn24.pl wicerzecznik Jan Strzeżek - zorganizuje w tej sprawie briefing.

TVN24 dotarła do wniosku w sprawie kandydatury profesora Wiącka. Wynika z niego, że widnieją pod nim podpisy: szefa Porozumienia, wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina, związanych z Porozumieniem: wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy, wiceministra edukacji i nauki Wojciecha Murdzka, wiceszefa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzeja Gut-Mostowego, posłanki Moniki Pawłowskiej, a także posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego.

"To ostatnia szansa"

- To jest ostatnia szansa, żeby wyłonić na podstawie konstytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. My uczynimy wszystko, żeby się tak stało - zapewnił Kosiniak-Kamysz. - Zapraszamy wszystkich do poparcia tej kandydatury - apelował.