Jeszcze się taki grad nie zdarzył, żeby powybijał szyby - mówiła w rozmowie z reporterką TVN24 pani Wioletta, mieszkana Librantowej (woj. małopolskie), jednej z miejscowości, przez którą w czwartek po południu przeszła trąba powietrzna. Zniszczony został między innymi fragment jej domu. - Nie wiem, czy my w ogóle damy radę pozbierać się po tym, to był dorobek całego naszego życia - powiedziała pani Wioletta.

"Wychodzimy i nie mamy już nic"

Reporterka TVN24 Aneta Regulska rozmawiała z mieszkaną Librantowej, panią Wiolettą. Mówiła ona, że najpierw pojawił się silny wiatr i grad, który powybijał szyby w oknach jej domu. - Strzelało strasznie. Zabezpieczyliśmy pokoje, potem polecieliśmy schować się do kotłowni, mąż mówi, żebyśmy zabezpieczyli jeszcze garaże, altankę. No i wychodzimy, i nie mamy już nic. Zabrało nam dach, zabrało nam z ogrodu altanki, grille betonowe, uszkodzone zostały samochody - relacjonowała kobieta.

- Boję się, że będę musiała cały czas siedzieć na szmatach i uratować kawałek domu, trzeba ratować co się da - mówiła. Dodawała, że zniszczone zostały części domów jej sąsiadów.

- Jeszcze się taki grad nie zdarzył, żeby powybijał szyby, to była niesamowita rzecz, mamy cały ogród bielutki - zaznaczyła. - Nie wiem, czy my w ogóle damy radę pozbierać sie po tym, to był dorobek całego naszego życia - powiedziała pani Wioletta.