Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Miliony euro kary za brak wdrożenia wyroku TSUE? "Będzie bolało"

Iga Dzieciuchowicz
Iga Dzieciuchowicz
TSUE wydał wyrok w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci
TSUE wydał wyrok w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci
Źródło: Shutterstock
Wydaje mi się, po wypowiedziach polityków koalicji rządzącej, że Polska jest gotowa wdrożyć wyrok TSUE w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa osób jednopłciowych, które zostało zawarte za granicą. Jeśli nie wykonamy wyroku, mogą być problemy i kary idące w miliony euro - mówi TVN24+ prawnik dr hab. Ireneusz Kamiński.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Kilka dni temu zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa par jednopłciowych, które zawarły małżeństwo za granicą.
  • TSUE orzekł, że odmowa transkrypcji przez polski Urząd Stanu Cywilnego jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej.
  • Czy Polska będzie musiała wdrożyć to orzeczenie? Premier Donald Tusk powiedział, że Unia nie może nam niczego narzucić. Czy na pewno?
  • Jakie sankcje mogą nas czekać za niewykonanie wyroku TSUE? I jakie konsekwencje dla życia społecznego w Polsce może mieć jego wdrożenie? O tym rozmawiamy z dr. hab. Ireneuszem Kamińskim, prawnikiem i sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu w latach 2014-2016.

Iga Dzieciuchowicz: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o tym, że Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą, wywołał sporo kontrowersji. Skąd taki werdykt?

Dr hab. Ireneusz Kamiński: Wyrok powstał w odpowiedzi na pytanie wstępne, a językiem prawniczym - prejudycjalne, które polski Naczelny Sąd Administracyjny zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski sąd miał wątpliwości przy rozpoznaniu sprawy odmowy przez Urząd Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch panów, którzy małżeństwo to zawarli w Niemczech. Jeśli polski sąd ma pewne problemy związane z interpretacją i sposobem stosowania prawa Unii Europejskiej, jak i konsekwencji dla polskiego prawa, może zadać TSUE proste pytanie: co robić?

Dlaczego Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji?

Odmowa transkrypcji była spowodowana wskazaniem na artykuł 18 polskiej konstytucji, w którym mowa jest o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie Rzeczypospolitej Polskiej. Ale odpowiadając na pytanie polskiego sadu, TSUE odniósł się też do bardzo istotnej kwestii: czy odmowa transkrypcji może być uzasadniona ochroną polskiej tożsamości konstytucyjnej? A więc, czy przeszkodą mogą być szczególne reguły konstytucyjne, które mają kluczowe znaczenie w naszym porządku prawnym.

Rzecznik MSZ o wyroku TSUE: sprawa nie jest tak skomplikowana
Źródło: TVN24

I mamy odpowiedź TSUE, która zelektryzowała debatę publiczną w ostatnich dniach: Polska ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym kraju. Nawet jeśli nie uznajemy w naszym kraju takich związków.

TSUE orzekł, że w polskim porządku prawnym, w którym obowiązuje również prawo unijne, transkrypcja okazuje się konieczna ze względu na swobodę przepływu przemieszczania się osób. A jest to jedna z czterech głównych swobód unijnych. Zdaniem TSUE niezbędne jest więc uznanie w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej związku małżeńskiego zawartego przez osoby tej samej płci. Uznanie, lecz nie transkrypcja. Na transkrypcję zostaliśmy niejako skazani.

Czyli?

Pomęczę panią pewnym kontekstem prawnym, który jest teraz omawiany i analizowany. Prawo UE mówi o tym, że należy chronić swobodę przepływu osób na terenie Wspólnoty, a do tego - jak uznał TSUE - konieczne jest też uznanie w państwie unijnym małżeństwa osób tej samej płci zawartego w innym kraju UE. Nie zostało natomiast przesądzone, w jakiej formie to uznanie ma się dokonać.

TSUE, przyglądając się polskiemu prawu, stwierdził, że jedyną dostępną drogą dla osób tej samej płci, które zawarły związek małżeński w innym państwie, jest transkrypcja aktu stanu cywilnego. Ponieważ nie ma innej formy uznania, można powiedzieć, że jesteśmy skazani tylko na ten mechanizm. Ale ten mechanizm transkrypcji dotyczy tylko osób korzystających ze swobody przepływu osób. Bo tylko po spełnieniu właśnie tego warunku przemieszczania się osób ma zastosowanie prawo Unii Europejskiej.

Iga Dzieciuchowicz
Iga Dzieciuchowicz
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Protest w Nowym Jorku
Zablokowali nalot służb. "Konfrontacja przerodziła się w chaos"
Świat
imageTitle
Flamengo z triumfem w Copa Libertadores. Wielka kontrowersja w finale
EUROSPORT
imageTitle
Małysz nie zostawił suchej nitki na weteranach. "Będę rozmawiał z Maciusiakiem"
EUROSPORT
1 godz 7 min
neofobia żywieniowa
My decydujemy, co jest na talerzu, dziecko o tym, co z niego zniknie. Jak karmić i nie zwariować?
Mamy temat
Gęsta mgła
Tu warunki na drogach są trudne. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
O której dzisiaj kwalifikacje i zawody w Ruce?
EUROSPORT
policja usa
Strzały w trakcie przyjęcia urodzinowego. Są ofiary
Świat
Policyjna akcja przeciwko gangom w Rio de Janeiro
"Prawdziwa katastrofa", "rzeźnia". Aresztowano policjantów
Świat
Trwają poszukiwania ciał w Strefie Gazy
Ilu Palestyńczyków zostało zabitych w Strefie Gazy? Podali dane
Świat
Donald Trump
"Kolonialna groźba". Odpowiadają Trumpowi
Świat
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Utrudnienia przez aktualizację Airbusów, katastrofa śmigłowca, protesty w Niemczech
TO WARTO WIEDZIEĆ
1 godz 15 min
pc
Boks nauczył go panowania nad emocjami, dzisiaj chce je wyrażać. Saleta: nie chcę grać tylko gangsterów
Piotr Jacoń. Bez polityki
Mgła, zimno, chłód
Taki będzie ostatni dzień listopada
METEO
Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule
Papież Leon XIV w Błękitnym Meczecie. Uwagę przykuł pewien szczegół
Świat
Steve Witkoff
"Szokujący" raport i kulisy rozmów USA z Rosją. "Churchill i Reagan przewracają się w grobach"
Świat
imageTitle
Gąsienica-Daniel nie udźwignęła presji
EUROSPORT
imageTitle
GKS zaskoczył Pogoń. Wystarczyły ciosy z pierwszej połowy
EUROSPORT
Protesty przeciw AfD w Giessen
Protesty i starcia z policją. "Niemcy nie są jeszcze stracone"
Świat
Radosław Sikorski
"Polska nie będzie brała udziału w kupczeniu ukraińskimi ziemiami"
Polska
Satelita ICEYE SAR Gen4
Kolejne polskie satelity nawiązały łączność z Ziemią
METEO
Zbigniew Ziobro
Wicepremier o paszportach Ziobry. "Panie Zbyszku, zapraszamy na łono ojczyzny"
Polska
imageTitle
Cracovia minimalnie lepsza od Korony. Sześć goli w Gdańsku
EUROSPORT
imageTitle
PSG zatrzymane. Wicelider nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
shutterstock_2469132233
Porody na dziko. "Są to przerażające informacje"
Ewa Wagner
Mroźna noc, mróz
Przed nami mroźna noc
METEO
imageTitle
"Właśnie dla takich chwil pracowałem". Polak na podium
Najnowsze
Atak ukraińskich dronów Sea Baby na tankowce rosyjskiej "floty cieni" w Bosforze
Atak na tankowce rosyjskiej floty cieni. Jest nagranie
Świat
imageTitle
Nerwowe otwarcie Trumpa i popis Chińczyka w UK Championship
EUROSPORT
imageTitle
Męczarnie Bayernu. Wygrał w doliczonym czasie
EUROSPORT
Molly
Usunęli karetcie ogromnego guza
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica